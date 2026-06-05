Il y a parfois des œuvres si populaires qu’elles sont amenées à traverser plusieurs générations, et à se réinventer au fil des décennies pour pouvoir aller à la rencontre d’un nouveau public. On le constate allègrement dans le monde du jeu vidéo, qui multiplie les remakes et les reboots depuis de nombreuses années, mais cela s’applique également au monde du cinéma. Et l’une des nouvelles sorties événement d’Apple TV, Cape Fear : Les Nerfs à Vif, vient aujourd’hui nous le prouver en réadaptant une nouvelle fois l’histoire d’un roman signé John D. MacDonald.

Apple TV lance sa nouvelle série événement, Cape Fear : Les Nerfs à Vif

Publié en 1957 sous le titre « The Executioners », ce thriller psychologique a connu un joli succès auprès des lecteurs, qui a conduit ensuite à la création de deux adaptations au cinéma. La première, sortie en 1962 sous le nom de Cape Fear, se voulait alors très fidèle au roman tandis que la seconde, sortie sous le même nom, se voulait quant à elle beaucoup plus brutale et violente. Ce qui n’a rien de très surprenant quand on sait que Martin Scorsese était à la barre de cette dernière, également passée entre les mains de Steven Spielberg avant lui.

Pour son retour sur Apple TV, l’œuvre de MacDonald adoptera toutefois ici une nouvelle approche. En effet, adieu le format film, et bonjour le format mini-série avec un total de 10 épisodes, qui seront progressivement diffusés sur la plateforme de streaming jusqu’au 31 juillet 2026, à raison d’un épisode par semaine. Excepté aujourd’hui, où les deux premiers épisodes de Cape Fear : Les Nerfs à Vif sont exceptionnellement proposés aux abonnés du service pour donner comme il se doit le coup d’envoi de cette nouvelle adaptation.

Réalisée par Nick Antosca avec la présence de Scorsese et Spielberg parmi les producteurs exécutifs, celle-ci nous permet alors de redécouvrir cette grande histoire de vengeance mettant en scène Javier Bardem dans la peau de Max Cady, un ancien détenu cruel et impénitent bien décidé à se venger de Tom et Anna Bowden, couple d’avocats responsable de sa condamnation 17 ans plus tôt. Un couple incarné à l’écran par Amy Adams et Patrick Wilson, qui assurent ainsi un casting cinq étoiles à ce programme diffusé en exclusivité sur Apple TV.

Source : Apple TV