Apple TV+ veut innover et, au-delà des séries et films habituels, la plateforme va proposer à la rentrée un programme aussi ambitieux que fou, qui devrait beaucoup plaire.

Apple TV+ s’apprête à proposer une émission ultra attendue avec de grands noms de la musique. De quoi casser Internet… et peut-être même la plateforme. On vous explique tout. Clairement, l’ambition est énorme, et le résultat pourrait être complètement dingue. De quoi varier les plaisirs cet été, entre cette émission et les films ou séries proposés sur Netflix, Prime Video ou encore HBO Max.

Une émission folle sur Apple TV

Apple TV+ frappe fort pour la rentrée (le 29 aout) avec un concept totalement original mêlant K-pop et stars internationales. Intitulée KPOPPED, cette nouvelle émission musicale réunit rien de moins que Megan Thee Stallion et PSY, deux icônes des charts mondiaux, dans une série de duels musicaux aussi spectaculaires qu’inhabituels.

L’idée est simple, mais diablement efficace pour Apple TV. Dans chaque épisode, une superstar occidentale revisite un de ses plus grands hits... avec l’aide d’un ou une idol coréen(ne). Ensemble, ils créent une nouvelle version du morceau, repensée à la sauce K-pop. Chorégraphies millimétrées, production léchée, et bien sûr performance live à Séoul devant un public survolté : la compétition promet d’être aussi visuelle que musicale.

Mais attention, ce n’est pas qu’un simple concert filmé sur Apple TV. Chaque performance est jugée par le public en temps réel, qui vote pour désigner le meilleur remix « K-poppé » de la soirée. Résultat : un mélange de spectacle, d’affrontement créatif et de célébration culturelle.

Pour les fans de K-POP

Si Megan Thee Stallion (qu’on ne présente plus) et PSY (l'homme derrière "Gangnam Style") tiennent la barre en tant que producteurs et figures phares du show, d’autres grands noms sont également de la partie. On retrouve notamment Lionel Richie et CJ ENM à la production, deux références dans l’industrie musicale. Du lourd pour Apple TV.

Cette alliance entre géants de la pop US et stars de la scène coréenne montre à quel point la K-pop a gagné en reconnaissance internationale. Et Apple TV+ semble bien décidé à capitaliser sur ce phénomène mondial, en lui donnant une nouvelle forme.

