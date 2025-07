La série parfaite pour l'été est de retour sur Apple TV+. La nouvelle saison fait incontestablement partie des nouveautés les plus attendues de la plateforme en ce mois de juillet.

Et si vous preniez des vacances ? Les catalogues de streaming à la demande vous proposent de voyager à travers leurs nouveautés. Alors que Netflix, HBO Max et Prime Video ont déjà levé le voile sur leur programme d'août, Apple TV+ en a encore en réserve pour le mois de juillet. Une série très appréciée vient de faire son retour avec une nouvelle saison qui plaira aux fans.

Une saison qui vous fait voyager sur Apple TV+

Juillet n'aura pas été un mois surchargé pour Apple TV+. Pour autant, la plateforme de SVOD a accueilli les suites de séries que le public a validées depuis bien longtemps. En début de mois, c'était Foundation qui marquait son grand retour. Cette semaine, c'est une série un peu plus légère et qui colle parfaitement avec l'ambiance estivale qui revient ! Cependant, si les fans l'attendent de pied ferme, ce sera aussi un pincement au cœur pour eux. De fait, cette saison est aussi la dernière.

Alors, si vous preniez un ticket pour Acapulco cet été ? Maximo vous fait visiter une dernière fois Las Colinas dans la quatrième et dernière saison de la comédie dramatique d'Apple TV+. Le Mexique des années 1980 ouvre ses portes pour la suite de cette histoire humaine, touchante, mais aussi pleine d'humour ! Entre critique sociale et récit d'apprentissage, les nouveaux épisodes jonglent entre les secondes chances et les réussites.

Eugenio Derbez, Enrique Arrizon et Erick Saldaña se succèdent à nouveau dans le rôle de Maximo pour cette saison 4 d'Acapulco. À leur côté, Camila Perez (Gotham) est toujours de la partie pour jouer Julia, de même que Chord Overstreet (Glee) en tant que Chad. Et ce n'est là qu'un aperçu de la troupe qui vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Apple TV+ jusqu'au 19 septembre. Les deux premiers épisodes sont déjà disponibles !