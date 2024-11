Apple TV+ a connu des échecs successifs qui auront probablement un impact sur les futurs films et séries, même si le géant américain ne va pas tout laisser tomber. Depuis le 15 novembre, les abonnés peuvent regarder les débuts de la saison 2 de Silo. L'année prochaine, le 17 janvier 2025, il y aura aussi la saison 2 de Severance, qui est l'une des meilleures séries du service. Et ça ne s'arrête pas là puisqu'Apple TV+ confirme une série adaptée d'un grand classique du cinéma.

Une grosse série Apple TV+ supervisée par Scorsese et Spielberg

En 2023, Deadline a révélé en exclusivité que plusieurs personnalités étaient prêtes à casser leur PEL pour acquérir les droits de Caped Fear (Les Nerfs à Vif en français) pour une série télévisée. Un film qui a été popularisé par le remake de Martin Scorsese avec Robert De Niro, qui est devenu un classique de la filmographie du réalisateur. S'il a marqué les esprits, c'est notamment et comme souvent en raison de la performance de De Niro. Complètement habité par ce rôle d'un homme violent, psychopathe et excessif, l'acteur a su se montrer à la hauteur en exagérant tous les traits de son personnage.

Aujourd'hui, la série Les Nerfs à Vif se confirme avec le soutien d'Apple TV+. Cette adaptation au format épisodique sera écrite et dirigée par Nick Antosca (Candy, Brand New Cherry Flavor...). À la production, on retrouve deux mastodontes du cinéma : Steven Spielberg et Martin Scorsese. « Dans Caped Fear, une tempête s'annonce pour les avocats Amanda et Steve Bowden, mariés et heureux, lorsque Max Cady, un tueur notoire de leur passé, sort de prison ». Qui pour succéder à Robert De Niro ? Apple TV+ annonce que Javier Bardem (No Country For Old Men, Skyfall...) prendra la relève. En revanche, on ne sait pas encore quels seront les remplaçants de Juliette Lewis et Nick Nolte qui était dans la version de Scorsese.

Apple TV+ a ajouté que la série Les Nerfs à Vif comportera 10 épisodes au total. « Caped Fear est basée sur le roman « The Executioners », qui a inspiré à Gregory Peck le film du même nom réalisé par Universal Pictures en 1962, ainsi que le remake acclamé réalisé par Scorsese en 1991 ».

Nick Nolte et Robert De Niro dans les Nerfs à Vif de Martin Scorsese.

Source : Apple.