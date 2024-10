Dans l'arène des géants de la SVOD, Apple TV+ fait de la résistance et ne lâche rien. La plateforme a pourtant un peu de mal à tenir la cadence face aux mastodontes que sont Netflix, Prime Video et même Max et Disney+. Elle a notamment dû revoir sa stratégie en optimisant ses dépenses, mais ça ne l'empêche pas pour autant de préparer l’une des séries les plus chères de l’histoire (toutes séries et plateformes confondues). Mais en attendant la sortie de cette nouveauté événement, Apple TV+ capitalise sur d’autres programmes et un film vient justement de rentrer dans l’histoire.

Un nouveau film très attendu explose tout sur Apple TV+

Deux hyperstars du cinéma hollywoodien, George Clooney et Brad Pitt, se donnent la réplique dans Wolfs. Une comédie policière qui nous fait suivre le duo improbable de deux nettoyeurs de scènes de crime qui vont devoir faire équipe le temps d’une nuit où tout va partir en sucette.

Le film, réalisé par Jon Wyatt, à qui l’on doit la trilogie Spider-Man avec Tom Holland, est un carton sur Apple TV+. Un succès fou qui l’a catapulté au rang de film le plus vu de toute l’histoire de la plateforme, c’est colossal.

Clooney et Pitt sont également accompagnés par d’autres personnalités du petit et grand écran comme Amy Ryan (The Office), ou encore Austin Abrams (Euphoria).

Les avis sont relativement positifs de la part des spectateurs même si la presse est visiblement assez divisée à l’international. Certains parlent d’une comédie très drôle où les deux acteurs phares semblent s’éclater, tandis que d’autres pointent du doigt un long métrage qui sent le réchauffé.

En tout cas, ça n'empêche pas Wolfs de tout exploser sur Apple Tv+, et ce n'est pas fini.