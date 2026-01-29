Apple TV+ se préparerait à proposer de sérieux concurrents à des monuments de la fantasy comme Game of Thrones et Le Seigneur des Anneaux, voilà qui promet.

Après avoir entre autres adapté, avec plus ou moins de succès, le monument littéraire de la science-fiction qu'est Fondation d'Isaac Asimov, Apple TV+ plancherait cette fois sur l'adaptation de romans forts du genre fantasy. Sur le papier, la plateforme à la Pomme pourrait même bien tenir là de quoi sérieusement concurrencer Game of Thrones chez HBO, voire même la légendaire trilogie de films Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson.

Des adaptations fantastiques à venir dans un futur plus ou moins lointain chez Apple TV+ ?

De manière globale, Apple TV+ a réussi à se distinguer des autres plateformes SVOD en misant sur la qualité de ses programmes exclusifs plutôt que sur leur quantité. On a pu le vérifier dernièrement avec d'éclatants succès critiques comme Severance, The Studio ou encore Pluribus, entre autres exemples similaires. En attendant de voir ce que donnera Neuromancer, l'adaptation d'un monument littéraire du genre cyberpunk, la plateforme à la Pomme manque dans son catalogue de productions pouvant intéresser les amateurs de fantasy.

Cela pourrait toutefois bientôt changer, alors que The Hollywood Reporter a rapporté qu'Apple TV+ a fait l'acquisition des droits d'adaptation de Mistborn et The Stormlight Archive de Brandon Sanderson, un écrivain très plébiscité dans le domaine de la high fantasy. Plus précisément, Mistborn ferait l'objet d'une adaptation sous forme de franchise de films ; tandis que The Stormlight Archive aurait droit à un traitement sous forme de série TV.

Mieux encore, Brandon Sanderson serait directement impliqué dans les deux adaptations, puisqu'il y porterait les casquettes de scénariste, producteur et consultant. Sur le papier, Apple TV+ pourrait donc frapper très fort avec ces projets cinématographiques et télévisuels en étroite collaboration avec leur auteur. Il faudra toutefois probablement faire preuve d'énormément de patience pour voir ce que cela donnera sur la plateforme SVOD à la Pomme.

Illustration de Mistborn © Brandon Sanderson

Source : The Hollywood Reporter