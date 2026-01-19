Devenue l’une des séries les plus populaires et appréciées de ces dernières années, Game of Thrones s’est malheureusement terminée sur une note quelque peu amère avec sa saison 8. Mais qu’à cela ne tienne, HBO ne compte pas s’en tenir à cet échec, et fait depuis tout son possible pour continuer à faire vivre l’univers de George R. R. Martin dans son catalogue. Ainsi, après le lancement de House of the Dragon en 2022, la chaîne lance officiellement dès aujourd’hui un nouveau spin-off baptisé A Knight of the Seven Kingdoms.

Le nouveau spin-off de Game of Thrones est arrivé

Faisant office de prequel à Game of Thrones, cette nouvelle série se veut être l’adaptation des Chroniques du Chevalier Errant, un recueil de nouvelles publié par R. R. Martin en 2015. Se déroulant 90 ans avant les événements de la série-mère, elle s’intéresse cette fois-ci aux personnages de Ser Duncan le Grand (Peter Claffey) et de son écuyer, Egg (Dexter Sol Ansell), tandis qu’ils parcourant les Sept Couronnes. Et avec ce nouveau spin-off, les ambitions de HBO sont claires : moins de dragons et de guerres totales, plus de tensions sociales et de récits humains.

Cela dit, que les fans de Game of Thrones se rassurent : ce nouveau projet réalisé par Ira Parker en collaboration avec R. R. Martin nous promet tout de même son lot de brutalité et d’ambigüité morale, conformément aux habitudes de l’univers de Westeros. Aux deux têtes d’affiche d’A Knight of the Seven Kingdoms viennent d’ailleurs se greffer d’autres visages bien connus du public, tels que Bertie Carvel (The Crown), Finn Bennett (True Detective), Daniel Ings (Sex Education) ou encore Sam Spruell (Fargo). Un casting très britannique, donc.

Pour rappel, cette première saison d’A Knight of the Seven Kingdoms comportera un total de 6 épisodes, tous diffusés sur HBO Max au cours des prochaines semaines. Car si le premier est effectivement disponible dès aujourd’hui sur la plateforme, les cinq autres, en revanche, seront diffusés de façon hebdomadaire jusqu’au 23 février 2026. Notez enfin que contrairement à Game of Thrones et House of the Dragon, les épisodes seront ici beaucoup plus courts, puisque tous tourneront autour des 30 minutes de durée selon la chaîne.

Source : HBO Max