L'actrice américaine Annie Wersching est morte à l'âge de 45 ans. Elle s'est fait connaître à travers les séries 24 heures Chrono, Runaways, NCIS ou encore le jeu The Last of Us de Naughty Dog.

Encore une bien triste nouvelle en ce début d'année avec le décès d'Annie Wersching. Une actrice américaine décédée très jeune d'une suite d'une maladie, comme annoncé par son mari Stephen Full.

Il y a un trou profond dans l'âme de cette famille aujourd'hui. Mais elle nous a laissé les outils pour le combler. Elle trouvait l'émerveillement dans les moments les plus simples, elle n'avait pas besoin de musique pour danser. Elle nous a appris à ne pas attendre que l'aventure nous trouve. « Allez-la trouver, elle est partout » nous disait-elle. Et c'est ce que nous ferons. Via Deadline.

Décès d'Annie Wersching, la Tess originale de The Last of Us

L'actrice américaine Annie Wersching est morte ce 29 janvier 2023 à l'âge de 45 ans, après avoir lutté durant deux ans contre le cancer. Un décès qui a touché différents univers qui se rejoignent, du petit écran en passant par le jeu vidéo et le cinéma. En effet, certains se souviendront d'elle en premier lieu pour son rôle de Renee Walker, agent du FBI, dans la cultissime série 24 heures Chrono aux côtés de Kiefer Sutherland. Apparue dans les saison 7 et 8, elle avait réussi à fendre la carapace de l'indestructible Jack Bauer, faisant d'elle l'un des personnages marquants du show télévisé.

Depuis ses débuts en 2022, on l'a aussi vue dans les séries Vampire Diaries, Timeless ou Runaways. Les joueurs et joueuses, eux, la connaissent plutôt pour avoir incarné avec brio le personnage de Tess dans The Last of Us. Un rôle qui a été repris par Ana Torv dans la série The Last of Us actuellement en cours sur HBO Max et Amazon Prime Video.

De gauche à droite : Troy Baker (Joel), Merle Dandridge (Marlene), Ashley Johnson (Ellie), Annie Wershing (Tess) sur le tournage de The Last of Us.

Quelques hommages rendus

Suite à l'annonce du décès d'Annie Wersching, plusieurs personnalités à l'image du vice-président de Naughty Dog, Neil Druckmann, ou de Kiefer Sutherland lui ont rendu hommage sur Twitter.

Je viens d'apprendre la disparition de ma chère amie, Annie Wersching. Nous venons de perdre une artiste et un être humain magnifique. J'ai le cœur brisé. Mes pensées vont à ses proches. Annie, tu nous a quittés bien trop tôt. Tu feras toujours partie de la famille TLoU et Naughty Dog. Fans de The Last of Us, montrons ce dont nous sommes capables. Veuillez songer à faire un don via la campagne Gofundme pour ses enfants. Via Twitter.

Annie Wershing laisse en effet derrière elle un mari mais aussi trois enfants âgés de 12, 9 et 4 ans. Les dons récoltés via la campagne Gofundme serviront notamment à aider la famille pour les frais d'obsèques, d'université et autres.

Le monde a perdu une lumière aujourd'hui. Annie Wersching était l'une des plus grandes actrices avec qui j'ai eu le plaisir de travailler, et mon amie. J'ai le cœur brisé pour sa jeune famille. Qu'on se souvienne d'elle comme de la belle personne qu'elle était.

Ces derniers mois et semaines, plusieurs personnalités célèbres nous ont quittés. L'immense Ray Liotta (Les Affranchis, Tommy Vercetti dans GTA Vice City), la légende du sport auto Ken Block, l'irremplaçable George Caudron alias Mulder dans X-Files, la voix magique de Ryan Karazija - leader de Low Roar (Death Stranding), le grand Jacques Ciron (Alfred dans Batman : la série animée, Grippe-Sou dans Ça), Kevin Conroy aka le meilleur Batman ou Jason David Frank, l'une des icônes de Power Rangers.