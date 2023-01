The Last of Us, la série vient de lâcher une excellente nouvelle concernant sa saison 2, Neil Druckmann est carrément ému.

La série The Last of Us réalisée par Craig Mazin (Tchernobyl) et co-produite par Neil Druckmann, le papa de la licence, est un véritable carton et HBO se frotte les mains. Pedro Pascal (Joel) et Bella Ramsey (Ellie), entourés d’acteurs et d'actrices de talent, ont réussi à nous servir des performances assez incroyables en deux épisodes seulement et le succès du show n’est d’ores et déjà plus à prouver. Les fans sont désormais légion et la grande nouvelle tant attendue vient de tomber.

La saison 2 de The Last of Us confirmée après seulement... deux épisodes

Oui, c’est fait, la série The Last of Us aura bel et bien le droit à sa saison 2. Pour l’heure difficile de savoir réellement où nous mènera cette seconde saison dans la mesure où l’on ne sait pas encore où s’arrêtera exactement l’intrigue de la première. On se doute toutefois que les événements du premier jeu seront enfin bouclés et que ce seront donc ceux de The Last of Us Part 2 qui prendront le relais pour cette saison 2. D’ailleurs, l’actrice parfaite pour incarner Abby, l’une des héroïnes principales du second jeu, aurait d’ores et déjà été trouvée.

Comme le rapporte Variety, Neil Druckmann, créateur de la licence et producteur de la série, n'en revient toujours pas. Très ému, l'homme nous a annoncé la nouvelle en remerciant tous les fans, Craig Mazin, HBO, etc... bref, tout le monde.

Je suis honoré, honoré et franchement bouleversé que tant de personnes aient apprécié et se soient connectées à notre récit du voyage de Joel et Ellie. La collaboration avec Craig Mazin, notre incroyable distribution et équipe, et HBO ont dépassé mes attentes déjà élevées. Maintenant, nous avons le plaisir absolu de pouvoir le refaire avec la saison deux ! Au nom de tout le monde chez Naughty Dog & PlayStation, merci ! via Variety

Attention, Spoilers de la saison 2 de The Last of Us

Si la saison 2 reprend directement le scénario du second jeu, on peut d’ores et déjà s’attendre à de très grands bouleversements côté ambiance et le show pourrait devenir un poil plus… violent. Dans The Last of Us Part 2 on suit en effet Ellie, désormais devenue une jeune femme de 19 ans, qui entreprend un voyage sanglant suite au meurtre brutal d’un de ses proches.

Elle traverse alors tout le pays pour se venger en décimant sur sa route pratiquement tous ceux qui tenteront de l’arrêter, et en se perdant elle-même dans sa quête de vengeance. Un nouveau roadtrip à travers une Amérique ravagée par le Cordyceps et les factions de survivants, aussi dangereux, si ce n'est même plus, que les mutants.

Le jeu, extrêmement apprécié et félicité de très nombreuses fois, a tout de même été harponné pour plusieurs choses, notamment sa violence très graphique. Bella Ramsey devrait certainement nous surprendre dans cette saison 2, tant la Ellie du second jeu est drastiquement différente de la jeune adolescente du premier opus. On attend de voir ça avec impatience.

Alors, impatient de voir cette saison 2 de The Last of us ?