Les Power Rangers se reforment pour un épisode spécial qui jouera à fond la carte de la nostalgie.

Les Power Rangers sur Netlifx pour leurs 30 ans

L'année 2023 sera celle de Power Rangers : Mighty Morphin ou ne sera pas. La série qui a fait fureur dans les années 90 n'a pas dit son dernier mot et fêtera ses 30 ans d'une belle manière. Netflix accueillera un épisode spécial « Power Rangers: Once & Always » pour cet anniversaire le 19 avril 2023.

Les héros de votre enfance feront face à une menace pas si inédite que cela, d'après le synopsis :

Les héros sont confrontés à une menace du passé. En pleine crise mondiale, ils sont sollicités une fois de plus pour être les héros dont le monde a besoin. Inspiré par le mantra légendaire de la franchise « Une fois un ranger, toujours un ranger, la réunion Once & Always rappelle à tous que lorsqu'on devient un Ranger, on fait toujours partie de la famille Ranger et on est toujours le bienvenu. Via Entertainment Weekly.

La bande-annonce des coulisses de Power Rangers : Once & Always et les images dans notre galerie confirment le retour d'anciens visages avec un mélange des différentes générations.

David Yost (Ranger bleu)

Walter E. Jones (Ranger noir)

Catherine Sutherland (Ranger rose)

Steve Cardenas (Ranger rouge)

Karan Ashley (Ranger jaune)

Johnny Yong Bosch (Ranger noir)

Malheureusement, ces retrouvailles ne seront pas totalement complètes en raison du décès de Jason David Frank, le Ranger vert.

Une nouvelle saison

En plus de cet événement, une saison 30 « Cosmic Fury » est attendu sur Netflix dans le courant de l'année.