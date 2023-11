Lors d'une réunion très attendue, Bob Iger, PDG de Disney, et d'autres hauts dirigeants ont discuté de l'avenir de Disney et de la nécessité de changer de politique suite aux échecs récents des films du studio. Par exemple, le nouveau film d'animation Wish a connu un démarrage très décevant.

La qualité en avant pour Disney

Cette importante réunion a été l'occasion d'apprendre l'engagement de Disney envers la qualité plutôt que la quantité, surtout après une période difficile pour les films du studio. Ce n'est pas la première fois qu'Iger mentionne ce changement de paradigme. À titre d'exemple, Avatar 2 a rapporté plus d'argent à lui seul que tous les films Disney de l'année 2023, ce qui est assez remarquable. Il fallait donc absolument faire quelque chose, comme réduire le nom de films mais se concentrer sur la qualité.

Iger a évoqué avoir consacré l'année à résoudre de nombreux problèmes, se réjouissant de la transition d'une période de réparation à une ère de construction. Il a souligné l'importance de la qualité dans la créativité, affirmant que la quantité peut nuire à la qualité. "Le storytelling est, bien sûr, au cœur de ce que nous faisons," a-t-il déclaré.

De meilleurs films et une prise de conscience

Côté cinéma, Alan Bergman a reconnu une année difficile au box-office, mais a promis que le studio tirera des leçons de ces expériences et avancera avec une programmation incluant des films tels que le préquel de The Omen, Planet of the Apes, Vice-versa 2 , un nouveau Alien et Deadpool 3. Cela semble indiquer une réduction de la quantité de productions. Même si ça reste tout de même assez conséquent...

Bergman a également reconnu les défis du studio cinématographique après une année marquée par des échecs au box-office, citant des films comme Wish, The Marvels, et Indiana Jones 5. Cependant, il reste optimiste pour l'avenir, assurant que le studio a appris de ses erreurs et s'apprête à avancer avec une programmation excitante. C'est tout ce que les fans peuvent souhaiter. Evidemment. C'est la première année depuis 2014 où Disney n'a pas réalisé un film avec 1 milliard de bénéfices. La fin d'une époque ?

Mais le cinéma ce n'est pas tout. Josh D'Amaro, président des parcs Walt Disney, a mis en lumière un investissement de 60 milliards de dollars dans les parcs Disney, soulignant la reprise de la fréquentation post-Covid. Il a parlé du succès de Frozen Land à Hong Kong Disneyland comme preuve de la capacité de Disney à donner vie à ses franchises. Ce parc doit d'ailleurs arriver prochainement à Disneyland Paris.