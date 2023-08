Après cinq ans d'absence, la licence Alien va revenir au cinéma et sur le petit écran, sans Ridley Scott. Le réalisateur britannico-américain, qui sortira le long-métrage Napoléon avec Joaquin Phoenix (Joker 2), a fini par accepter de passer la main à d'autres. Un nouveau projet, plutôt inattendu, est même déjà prêt. Le hic, c'est qu'il est dans un placard depuis un moment et qu'il pourrait y rester.

Un projet Alien fait prisonnier par Disney ?

L'avenir de la saga culte s'annonce radieux... ou pas ! Tout dépendra de la qualité des projets en cours. Mais en tout cas, il y a des idées dont une surprenante. Récemment, on a appris l'existence d'une série d'animation Alien vs Predator qui a été produite lorsque 20th Century Fox était encore une société indépendante. Avant le rachat par Disney donc.

Une folle rumeur ? Non car l'information a été confirmée par Shinji Aramaki. Le réalisateur qui a été missionné pour développer ce format télévisé de 10 épisodes. Lors de l'Otakon, une convention américaine sur la pop culture asiatique, le metteur en scène a même dévoilé des images sur place et révéler le nom du projet Alien vs Predator : Annihilation. De quoi ça parle ? L'histoire se déroule sur un « énorme vaisseau utilisé pour l'immigration ».

Il est dit que cette série d'animation aurait fait s'affronter différentes factions de Predators et des Xénomorphes. La base d'un crossover entre ces deux icones monstrueuses du 7ème art en somme. Un projet qui aurait certainement divisé les fans de la première heure. Mais ce qui va en décevoir d'autres, c'est que cet anime Alien vs Predator n'est visiblement pas près de sortir. « Le projet a été terminé il y a environ 7 ans. Et je ne sais malheureusement pas pourquoi ils ne l'ont pas sorti ».

Un résultat décevant ? Mystère, mais ça ne sent pas vraiment bon. Après tout ce temps, il est étonnant de ne pas avoir de nouvelles. Un retour possible sur Disney+ ? Si la firme de Mickey veut capitaliser sur cette franchise culte, ça voudrait le coup de la ressortir du placard puisqu'elle est de toute façon bouclée. Mais la société aux grandes oreilles étant ce qu'elle est, elle pourrait très bien aussi faire le choix de ne jamais sortir cette série animée Alien.

Un point sur le nouveau film et la série TV

Fede Alvarez, réalisateur uruguayen d'Evil Dead (2013) et Don't Breathe qui aime faire souffrir ses personnages, a bouclé le tournage d'Alien Romulus. Le nouveau film de la franchise qui s'amusera à mettre en difficulté une bande de jeunes en les amenant sur une « planète lointaine et se retrouveront confrontés à la forme de vie la plus terrifiante de l'univers ». Isabela Merced (Sweet Girl, Transformers: The Last Knight...), Cailee Spaeny (Vice, Pacific Rim Uprising...), Archie Renaux (Morbius, Hanna...), Spike Fearn (Sweetheart, Aftersun) et l'atrice débutante Aileen Wu serviront de repas au(x) Xénomorphe(s). La sortie est prévue le 16 août 2024.

Pas de nom, même temporaire, mais une série Disney+ arrive aussi. Elle pourrait même être diffusée d'ici fin 2023 sur la plateforme de SVOD, bien qu'une disponibilité en 2024 se profile de plus en plus. En raison de la double grève - des scénaristes et des acteurs - à Hollywood, certains comédiens sont dans l'incapacité de tourner. Sydney Chandler (Don't Worry Darling), l'héroïne principale est concernée. Étant donné que les studios tels que Disney ne veulent absolument pas négocier, ça pourrait durer longtemps. D'où les reports en pagaille de films et séries en ce moment.

La série Disney+ Alien se déroulera sur Terre afin d'offrir un autre regard. « C'est une histoire qui se déroule également sur Terre. D'habitude, les histoires d'extraterrestres se passent toujours dans une prison, dans un vaisseau spatial. J'ai pensé que ce serait intéressant d'élargir les horizons pour des enjeux plus radicaux « Que se passe t-il si vous ne pouvez pas contenir la menace ? ».