Si vous aimez la saga Alien, depuis Alien : Covenant en 2017 il n'y pas grand chose à se mettre sous la dent. D'autant plus si vous attendez quelque chose du coté de versus Predator, la rencontre très conflictuelle entre les deux races extraterrestres qui n'ont qu'une seule envie : s'entretuer. Malgré tout le géant Disney semble avoir entre les mains un projet sur la franchise. À quoi s'attendre ?

Disney et Alien, un projet improbable

Si vous êtes fan d'Alien vs Predator, accrochez vous bien car Disney aurait dans les cartons un projet de série d'animation AvP. C'est lors d’un épisode du podcast Perfect Organism le mois dernier que Joshua Izzo, créateur de l’Alien Day a partagé quelques détails à propos de cet anime. Plus précisément on peut même apprendre que la série est déjà terminée coté réalisation et qu'il ne manque plus qu'un feu vert.

L'homme déclare ainsi :

Chez 20th Century Studios, enfin chez Disney maintenant, il y a un anime Alien vs. Predator que j’ai produit. La série est finie et elle dure 10 épisodes.

Il y a de quoi être déçu car outre l'aspect d'animation qui pourrait foncièrement déplaire aux fans, on peut apprendre que Disney a l'œuvre quelque part dans un carton depuis plusieurs années et qu'on ne sait pas du tout si ça sortira un jour. N'oublions pas que tout est possible à l'image de Warner qui annule au dernier moment la série Batgirl. Tout était fin prêt et pourtant... Il est fort possible qu'il arrive la même chose à cette série Alien d'autant que personne ne semble être au courant à part le producteur lui même.

Alien, c'est quoi les prochains films ?

Pour l'instant le seul film Alien en préparation est l'épisode Romulus qui est réalisé par Fédé Alvarez (Evil Dead version 2013 et Don't Breathe). On ne sait absolument rien du projet si ce n'est qu'il est produit par le patron Ridley Scott. Coté scénario c'est le néant. On sait que que Sigourney Weaver ne reviendra jamais dans la franchise. En effet l'actrice se dit trop vieille pour ce genre de rôle et ne souhaite plus revenir dans le film de SF. On peut donc s'attendre à un reboot ou quelque chose de totalement nouveau, comme pourquoi pas un spin-off de qualité (pour une fois).

De votre coté, qu'aimeriez-vous voir sur Alien ? Quel type de projet et surtout par quel réalisateur ?