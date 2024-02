Après avoir pris une claque avec le premier Star Wars en 1977, les spectateurs ont frissonné devant le cultissime Alien de Ridley Scott en 1979. Il aura fallu un seul film pour faire du xénomorphe, créé par l'artiste suisse H.R. Giger, l'un des monstres mythiques du 7ème art. Depuis, trois autres réalisateurs se sont appropriés la licence et un quatrième est sur le point de le faire. Un cinéaste qui n'a apparemment pas peur d'aller beaucoup plus loin que les autres avant lui. Ca fait déjà très envie...

Une scène bien gore pour le nouveau film Alien Romulus

On le sait depuis quelques jours, Alien Romulus est le titre officiel du prochain volet de la saga et il sortira le 16 août 2024 aux États-Unis. Pour la France, il n'y a pas encore de date définitive, mais le lancement devrait être assez proche. Et il y a de quoi être très curieux puisque ce nouveau film sera réalisé par Fede Álvarez, le metteur en scène du remake d'Evil Dead. Une version plus sérieuse et encore plus gore du chef d'oeuvre de Sam Raimi. Le gore, ça le connaît, et il prévoit de nous le démontrer une fois de plus dans le futur long-métrage Alien.

D'après Isabela Merced (Dina de la série The Last of Us), qui tentera de survivre au xénomorphe avec ses camarades, Alien Romulus comporte une séquence vraiment « dégoûtante ». Au point où certains membre de l'équipe ont abandonné l'idée de la voir entièrement.

Lors des reshoots d'Alien Romulus, Fede Álvarez m'a donné l'iPad dont il se sert pour le retour vidéo. Il y a tout le film dessus. Je lui ai dit que je voulais visionner certaines parties, et il me les a montrées. Je tenais la tablette et une dizaine de personnes était autour de moi pour les regarder également. Et parmi les séquences, il y a une scène dans laquelle je joue, et toutes les personnes présentes se sont retournées. Pas une seule d'entre elles n'a continué à regarder l'iPad, tellement la scène était dégoûtante. Alors que moi, j'étais aux anges. Via The Hollywood Reporter.

Ce genre de discours, on l'entend très régulièrement, mais là, c'est parfaitement crédible. Evil Dead (2013) était déjà très violent et gore, avec certaines des séquences les plus brutales de la saga. Dans les prochaines années, Hollywood a aussi de très beaux projets pour l'ennemi du xénomorphe, Predator.