Le prochain film Alien donne des nouvelles, et on peut dire que les choix du réalisateur sont réjouissants et prometteurs. Que peut-on apprendre exactement sur le sujet ?

Le débat entre les fans de la saga Alien reste éternel : préférez-vous l'horreur claustrophobique de Alien ou l'action frénétique de Aliens ? Le réalisateur Fede Álvarez a décidé de ne pas choisir en optant pour une fusion des deux styles dans son nouveau film, Alien: Romulus. Et forcément, les fans sont en joie et son particulièrement heureux d'avoir le meilleur des deux mondes.

Un mélange audacieux pour le prochain Alien

Comme l'explique empireonline lors de son interview, Fede Álvarez a trouvé une solution ingénieuse à ce dilemme classique. "Demander à un fan d'Alien de choisir entre les deux est une question perverse", déclare-t-il. "Alors, je me suis demandé, 'Comment puis-je faire les deux ?'". Son approche consiste à combiner les frissons progressifs de Alien avec l'intensité explosive de Aliens, situant l'intrigue à un moment intermédiaire entre ces deux films cultes.

L'esthétique de Alien: Romulus reflète cette dualité. La station spatiale Renaissance est divisée en deux sections distinctes : Remus, rappelant l'atmosphère oppressante de Alien, et Romulus, évoquant le cadre plus avancé de Aliens "Il y a un moment où les personnages se promènent dans des zones familières du Nostromo", explique Álvarez. "Puis, ils traversent un bâtiment et de l'autre côté : boom ! Vous êtes dans un couloir qui ressemble à Hadley's Hope [d'Aliens]."

Au cœur de ce récit, on retrouve Cailee Spaeny dans le rôle de Rain, armée d'un fusil à impulsion typique des Aliens, et David Jonsson, incarnant Andy, son frère adoptif androïde. "Quand son père était mourant, il a laissé Andy comme une sorte de gardien", explique Álvarez. "Mais Andy est un modèle plus ancien et un peu endommagé. Il devient plus un jeune frère pour elle qu'un père de substitution. Et c'était toujours le cœur de l'histoire : cette relation entre les deux... et comment elle évolue quand tout part en vrille."

Cette approche hybride pourrait bien représenter une évolution naturelle pour la saga Alien. En fusionnant les éléments les plus efficaces des deux premiers films, Álvarez cherche à raviver l'intérêt des fans tout en apportant une nouvelle dimension à l'univers de la série. Cette méthode pourrait aussi servir de modèle pour d'autres franchises cinématographiques, montrant que revisiter le passé tout en innovant peut offrir des expériences cinématographiques riches et captivantes.