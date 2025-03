Qu'attendre des nouveautés LEGO d'avril 2025 ? Voici un récap des sorties avec un set massif et magnifique qui va faire rêver du monde, un peu de Marvel etc.

D'ici 2026, LEGO va vider le portefeuille des fans de Pokemon avec une collaboration Pokémon dont les détails ne sont pas encore connus. Dès cet été, au mois d'août plus précisément, la firme danoise va également sortir de nouveaux sets sur la série One Piece Netflix. On aura le temps de vous en reparler plus longuement lorsque les nouveautés de ces partenariats seront réellement officialisées, puis quand les précommandes seront bien entendu ouvertes. Mais à l'approche de la fin du mois, on vous propose de jeter un oeil sur les sorties LEGO d'avril 2025.

Les nouveautés LEGO d'avril 2025

Les sorties LEGO de mars 2025 ont régalé les fans d'Horizon, de Star Wars, Minecraft, Disney, Peppa Pig, Transformers, en plus de délivrer des nouveautés sur les gammes Technic, City, Ninjago, Icons, Classic, Creator 3 in 1, Art ou encore Ideas. Mais celles et ceux qui sont fascinés par les dinosaures de Jurassic Park et Jurassic World ont aussi été gâtés avec l'ajout surprise du set 76968 Les fossiles de dinosaures : le Tyrannosaurus rex. Pour les nouveautés LEGO d'avril 2025, ce sera nettement plus calme.

Pour l'instant, il n'y a que quatre sets en précommande, dont le gigantesque et sublime ensemble 43263 Disney Le château de La Belle et la Bête. Si les grosses pièces ne vous font pas peur, et que votre compte en banque peut le supporter, il y aura une réplique du bateau à vapeur du Mississippi. À noter que ces nouveautés LEGO d'avril 2025 sont incomplètes, car si la société n'a pas bousculé son calendrier, on devrait avoir un set Cul-de-sac Le Hobbit.

43263 Disney Le château de La Belle et la Bête

Référence : 43263 LEGO Disney Le château de La Belle et la Bête

Dimensions : plus de 53 cm de haut | 15 cm de profondeur | 33 cm de large

Nombre de pièces : 2916

Nombre de mini-figurines : 10 (Belle, la Bête, Gaston, LeFou, Maurice, Lumière, Plumette, Big Ben, Zip et Madame Samovar)

Age : 18+

Date de sortie : 4 avril 2025

Prix : 279,99€

21356 LEGO Ideas Le bateau à vapeur du Mississippi

Référence : 21356 LEGO Ideas Le bateau à vapeur du Mississippi

Dimensions : plus 40 de cm de haut | 69 cm de long | 15 cm de large

Nombre de pièces : 4090

Nombre de mini-figurines : 0

Age : 18+

Date de sortie : 10 avril 2025

Prix : 329,99€

76312 Marvel Le tout-terrain de Hulk contre Thanos

Référence : 76312 LEGO Marvel Le tout-terrain de Hulk contre Thanos

Dimensions : plus de 12 cm de haut | 14 cm de long | 9 cm de large

Nombre de pièces : 229

Nombre de mini-figurines : 2 (Hulk, Thanos avec son gant de l'infini et un Tesseract)

Age : 7+

Date de sortie : 1er avril 2025

Prix : 29,99€

40817 La valise jaune

Référence : 40817 La valise jaune

Dimensions : plus de 10 cm de haut | 4 cm de profondeur | 9 cm de large

Nombre de pièces : 184

Nombre de mini-figurines : 0, mais il y a des accessoires dont un appareil photo, une carte d'embarquement, une brosse à dents et un passeport

Age : 7+

Date de sortie : 1er avril 2025

Prix : 14,99€

Source : boutique officielle.