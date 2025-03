LEGO surfe depuis toujours sur les licences cultes pour nous vendre des sets souvent sublimes et surtout de plus en plus complexes. Que l’on soit amoureux de franchises comme Jurassic Park, Mario ou encore Horizon et tout ce qui vient de chez Disney, LEGO propose une large gamme de construction à collectionner. Le groupe vient d’ailleurs d’annoncer une nouvelle pièce qui va rendre fous les fans du MCU.

Un nouveau set LEGO Marvel pour l'une des scènes les plus épiques du cinéma

Les sets Marvel, il en existe un paquet. Beaucoup font d’ailleurs référence aux films du MCU, l’univers connecté qui ne cesse de grandir au cinéma, et sur Disney+, depuis plus d’une dizaine d’années maintenant. Pourtant, malgré la myriade de sets disponibles, une scène en particulier n’avait pas encore eu le droit à sa construction LEGO : la fin ultime d’Avengers Endgame. Tout le monde attendait cette scène avec impatience, le combat final des superhéros contre Thanos et son armée intergalactique. Un moment de cinéma intense, incroyable, démesuré et pour le moment jamais égalé d’ailleurs. Si jusqu’ici Lego n’avait pas pu transformer cette séquence en une construction parfaite pour les fans, c’est désormais une réalité.

LEGO Group a annoncé l’arrivée prochaine du set Combat final d’Avengers : Endgame. On y retrouve une dizaine de personnages, de Thanos a Captain America en passant par Spider-man, Dr Strange ou encore Ant-Man en mode géant. L’arrière de la scène est surplombé par les fameux portails magiques des sorciers qui permettent aux troupes d’arriver sur le champ de bataille dans le film. Ce nouveau set LEGO comporte 621 pièces et affiche un prix de 99,99€. Il sera disponible dès le 1er mai 2025. Les précommandes ne sont malheureusement pas encore disponibles, mais vous pouvez tout de même le mettre dans votre liste de souhait en attendant.

source : LEGO Group