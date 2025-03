Les annonces LEGO continuent de plus belle. Dernièrement, la firme a dévoilé l'un de ses plus beaux sets jamais créés tiré d'une licence ultra culte, Jurassic Park. En effet, même si la saga cultissime a déjà un paquet de créations à son actif, celle-ci est très spéciale étant donné qu'elle s'attaque à l'un des dinosaures les plus légendaires, le T-Rex. Le set 76968 Les fossiles de dinosaures : le Tyrannosaurus rex sera disponible le 15 mars 2025 au prix de 249,99€, mais on aura le temps de vous en reparler.

Un nouveau set LEGO basé sur un très grand classique

En plus du LEGO T-Rex Jurassic Park, la firme danoise a confirmé un ensemble 76323 Marvel Combat final d’Avengers : Endgame pour le 1er mai 2025. Il s'agira d'un diorama avec de nombreux personnages du MCU dont Captain America, Black Panther, Docteur Strange, la Sorcière Rouge, Iron Spider et bien plus encore. Les précommandes ne sont pas encore disponibles, mais ça ne saurait tarder. Et c'est pareil pour ce nouveau set gigantesque et sublime annoncé par LEGO, qui met à l'honneur le très grand classique Disney La Belle et la Bête.

En effet, la firme danoise vient de lever le voile sur le set 43263 Disney Le château de La Belle et la Bête qui rend donc hommage au film d'animation culte de la société aux grandes oreilles. Ce modèle réduit de ce lieu iconique s'étend sur quatre étages - pour une hauteur totale de 53 cm - et comprend de nombreuses pièces emblématiques comme la salle de bal avec un sol rotatif pour recréer la scène mythique, une salle à manger avec une table et des plats qui tournent, le grand escalier avec une section amovible et bien plus. En termes de figurines, cet set est bien garni puisqu'il y en aura 10. Ce sera clairement l'une des prochaines sorties LEGO à ne pas manquer pour les fans.

Référence : 43263 LEGO Disney Le château de La Belle et la Bête

Dimensions : plus de 53 cm de haut | 15 cm de profondeur | 33 cm de large

Nombre de pièces : 2916

Nombre de mini-figurines : 10 (Belle, la Bête, Gaston, LeFou, Maurice, Lumière, Plumette, Big Ben, Zip et Madame Samovar)

Age : 18+

Date de sortie : 4 avril 2025

Prix : 279,99€

















Source : boutique officielle.