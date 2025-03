À l'approche d'un évènement cher aux fans de l'une des sagas les plus cultes de tous les temps, un nouveau set LEGO qui sera offert sous condition via la boutique officielle a leaké en partie.

Dans moins de deux mois, les fans de Star Wars vont pouvoir célébrer leur franchise fétiche à l'occasion de l'incontournable « May the 4th ». Une journée spéciale consacrée à la saga cultissime de George Lucas et Lucasfilm qui concerne le monde entier. Généralement, c'est le moment opportun pour les propriétaires et gestionnaires de la série de faire de nouvelles annonces, d'apporter des mises à jour sur des projets déjà connus ou de mettre en vente des produits dérivés inédits. À l'image de LEGO qui voit un de ses futurs sets de cette licence légendaire leaker, qui sera « gratuit ».

En route vers les étoiles dans les sorties LEGO de mai 2025

En octobre prochain, LEGO braquera le compte en banque des fans de Star Wars avec le set le plus cher de son histoire, et il portera sur l'Étoile de la Mort II. L'ensemble 75419 Star Wars UCS Death Star II sera logiquement disponible le 1er octobre 2025 au prix de 999,99$ si l'on en croit des leaks. Et ce ne seront pas les seuls sets Star Wars puisqu'en août, il devrait également y avoir deux références inédites 75430 Star Wars figurine Ewok et 75435 Star Wars MTT. Bien évidemment, il n'y aura pas à attendre aussi longtemps pour avoir des nouveautés LEGO Star Wars.

D'ailleurs, un set 75429 Le casque du pilote de AT-AT est sorti dans les nouveautés de mars 2025. Mais ce qui nous intéresse, c'est une construction qui sera offerte en cadeau pour tout achat supérieur à 160 euros, sur la boutique officielle LEGO durant le « May the 4th », et qui se dévoile déjà en partie. Il s'agit du 40765 Republic Escape Pod qui représente donc un pod d'évasion de la République dans Star Wars Clone Wars. Composé de 190 pièces, celui-ci sera accompagné de trois minifigurines (Boba Fett , 2 Clone cadets) et sera l'une des sorties LEGO de mai 2025. On n'a pas d'image, mais voici ci-dessous une version fan-made pour voir à quoi ça pourrait ressembler.

Version fanmade. Crédits : hp_bricks / americanbricks via Instagram.

Source : Falconbricks.