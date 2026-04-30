Si vous cherchez un anime que vous ne trouvez pas ailleurs, vous vous tournez certainement vers Crunchyroll. La plateforme de SVOD spécialisée a fait des exclusivités son point fort. Son catalogue regorge de séries qui connaissent un franc succès au Japon mais qui n'ont pas encore trouvé leur place en France. C'est notamment grâce à elle que le public a pu découvrir l'adaptation d'un des mangas de foot les plus appréciés de ces dernières années, dont la suite a récemment donné de ses nouvelles.

Cette série adorée de Crunchyroll va enfin avoir une saison 2

2026 est indubitablement placée sous le signe du ballon rond. À l'approche de la Coupe du monde en Amérique, les animes de foot ont de grandes nouvelles pour les amateurs du genre. Par exemple, le film live-action Blue Lock sortira pas plus tard que cet été. Mais ce ne sera pas le seul rendez-vous de l'année puisqu'on sait désormais que nous pourrons également compter sur le retour d'Ao Ashi – Playmaker, dont la saison 1 est déjà disponible sur Crunchyroll.

4 ans après la sortie des premiers épisodes, y compris sur Crunchyroll, les fans d'Ao Ashi se languissaient de n'avoir toujours pas de suite alors que le manga, lui, compte déjà plus de 30 tomes. Le 34ᵉ paraîtra d'ailleurs en France le 6 mai prochain. Mais cette année sera enfin le moment de découvrir l'évolution d'Ashito et de ses camarades de la J-League du Tokyo City Esperion FC.

Le centre de formation rouvrira finalement ses portes cette année, après quelques changements en coulisses. De fait, l'adaptation d'Ao Ashi ne sera plus assurée par Production I.G (L'Attaque des titans, Kaiju n°8). C'est l'équipe de TMS Entertainement (Fruits Basket, Dr Stone) qui prend la relève. Kazuki Yokoyama passe ainsi à la réalisation, après avoir travaillé sur la licence Détective Conan et l'anime NieR Automata. Pour voir le résultat, rendez-vous le 4 octobre 2026, très certainement sur Crunchyroll même si le diffuseur doit encore le confirmer.