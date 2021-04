Le Tactical RPG sur Super Nintendo était à l'honneur le mois dernier sur ce blog, et il est grand temps de ne pas faire de jaloux. Intéressons nous à présent aux Action RPG qui ont l'honneur de voir le jour sur la machine. Tout comme son cousin, l'Action RPG est un genre en pleine expension sur consoles 16 bit, après quelques essais plus ou moins probants sur la génération précédente, à l'image de ce que va proposer Falcom, en quelque sorte la figure de proue du genre au Japon sur consoles, avec par exemple la sortie des premiers épisodes des séries Dragon Slayer puis Ys, dans la foulée de Namco qui réalise pour les salles d'Arcade le premier Action RPG à acquérir une certaine renommée : Tower of Druaga. Le genre va vraiment acquérir ses titres de noblesse grâce à l'essor des consoles 16 bit qui débarquent en trombe au tournant des années 90, afin de raffiner une formule, et surtout, la rendre visible auprès du grand public. Il n'est pas rare, comme nous allons le constater plus bas, que les Action RPG de la Super Nintendo, développés par des studios tiers, qui deviennent de véritables experts en la matière, soient considérés comme des titres majeurs de sa ludothèque. Mais cette démocratisation ne s'est pas faite sans l'apport de Nintendo himself...



Car il faut bien se l'avouer, et ce même si la série ne fera pas partie du classement d'aujourd'hui, étant à la limite d'une proposition en ligne avec les standards du Action RPG, c'est bien grâce à The Legend of Zelda que l'Action RPG trouve écho auprès de nombreux joueurs, séduits par ces mondes vastes à explorer et le gameplay dynamique caractéristique du genre. La sortie en fin 1991 de The Legend of Zelda: A Link to the Past, un jeu d'aventure majeur, réalisé par l'équipe de Shigeru Miyamoto avec maestria, est sans l'ombre d'un doute, l'élément déclancheur d'un véritable amour à venir pour l'Action RPG, et ce à l'encontre de beaucoup de joueurs encore non familiarisés à cette formule un peu spéciale, mais pourtant particulièrement alléchante. On va le constater, dans la foulée du mastodonte de Nintendo, les possibilités vont s'ouvrir, les propositions se multiplier. A la charge du joueur de faire le tri entre le moyen, le bon, et l'exceptionnel. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, évoquer le moyen, le bon bien sûr, mais surtout nous attarder sur l'exceptionnel, en vous proposant le Top 5 des plus grands Action RPG qui ont vu le jour sur Super Nintendo !

Numéro 5: Illusion of Time

Commençons en douceur, avec le très émouvant et réussi Illusion of Time, oeuvre du défunt et regretté studio Quintet, une équipe rompue à la réalisation d'Action RPG de qualité, pour un titre qui aura marqué les esprits à sa sortie en France, grâce à une judicieuse mise en avant dans les devantures, accompagné d'un guide devenu avec le temps, un bel objet de collection. Mais, si le jeu a su convaincre les joueurs, c'est aussi grâce a l'étalage de ses qualités, manette en main. Déployant une subtile histoire, qui place notre héros Paul, en sauveur de l'humanité face à une comète menacante en approche de notre belle Terre. Le scénario est avant tout un prétexte pour nous offrir un beau voyage à travers les lieux les plus marquants de notre planète, que ceux-ci soient rééls ou imaginaires. Ainsi la Muraille de Chine côtoie sans problème la Tour de Babel, quand les ruines de Nazca ou les pyramides d'Egypte se dévoilent sous vos yeux au détour de la découverte du légendaire continent disparu de Mû. Une superbe ballade, accompagné d'une bien belle bande-son, qui fera de vous un amoureux de cette époque particulière et bénie des grands explorateurs que le titre met en avant, et de leurs épopées qui ont fait les grandes histoires de la renaissance en Europe. A y réfléchir, le pari est plutôt incongru, et osé, pour un studio nippon de proposer un tel univers, mais celui-ci est retranscrit ici avec talent, pour notre plus grande joie. Notre héros réponds lui, au doigt et à l'oeil, et élimine les ennemis avec aise, au coeur de décors souvents réussis dans de niveaux admirablement construits. Quintet maîtrise son sujet, et cela se sent. On regrettera tout juste l'absence de personnages jouables en dehors de notre cher Paul, qui tout de même, dispose de la possibilité de se transformer en preux chevalier, et bien plus tard sous les traits du bien nommé Liquéfia, forme éthérée surpuissante. Une gameplay efficace, mais un tout petit peu limité, qui empêche Illusion of Time, par ailleurs excellent Action RPG, de prétendre à viser plus haut dans ce classement.

Numéro 4: Secret of Evermore

Difficile de concevoir un tel classement sans la présence de Squaresoft. Ce développeur prolifique devenu mastodonte du RPG, est, au tournant des années 90, capable de proposer comme nous allons le voir, les plus grands Action RPG de la console. Mais avant de parler du talent des équipes de développement travaillant au Japon, faisons un petit tour par les Etats-Unis, ou Squaresoft décide de monter de toute pièces un jeune studio, avec pour première mission d'exporter le savoir faire de la marque au pays de l'Oncle Sam, voire en Europe. Et pour se faire, l'équipe américaine va, en plus du traditionnel système d'expérience propre au RPG, se baser sur Secret of Mana, véritable carton partout ou il a eu la chance de connaître une sortie. Secret of Evermore sera donc une version américanisée de ce titre de référence pour Squaresoft. Et force est de constater qu'il en conserve un grand nombre de qualités ! Tout ce qui fonctionne en matière de gameplay dans Secret of Mana, à commencer par le menu s'ouvrant sous forme d'anneaux autour du personnage, est ici repris avec succès. Mais le jeu sait aussi s'écarter de son modèle afin d'apporter quelque chose de neuf. L'histoire et l'univers offrent eux bien des différences, et proposent au joueur de suivre les péripéties d'un jeune garçon et de son fidèle chien. Bourré de références cinématographiques à la gloire des studios d'Hollywood, le scénario se parcours avec bonheur, même s'il parait au final forcéement un peu moins étrange, foutraque, et dépaysant, que ceux dont nous gratifie habituellement le pays du soleil levant. Secret of Evermore peut paraître un brin classique, mais il n'en demeure pas moins admirablement réalisé. Graphismes détaillés et superbement colorés, animations irréprochables de vos héros et de certains ennemis qui sont parfois impressionnants, à l'image de certains boss. Utilisation et réinterprétation intéressante du système de magie qui tire sa force de l'alchimie et vous oblige à mélanger les matériaux adéquats. Musique de belle qualité, par moments épique et mémorable, qui accompagne avec succès notre héros qui réponds à vos sollicitations sans efforts. Un sans faute technique d'autant plus impressionant que l'équipe tout juste formée possède une expérience forcément limitée. Un sans faute qui lui vaut une belle place au sein du classement d'aujourd'hui.

Numéro 3: Secret of Mana



Parler de Secret of Mana, c'est un peu pour moi, comme pour beaucoup d'entre nous, disserter sur notre première véritable expérience en compagnie d'un Action-RPG. The Legend of Zelda: A Link to the Past est certes connu de tous les possesseurs de Super Nintendo, et Secret of Mana constitue en réalité l'étape suivante, celle qui nous entraine encore un peu plus vers le RPG. Il est bien question de points de vie, de points de magie ici, d'achat d'objets et d'équipments pour renforcer votre équipe, et bien sûr de scénarios avec son lot de moments héroïques, et de retournements de situation. Ce jeu est un précurseur à bien des égards, et ce qu'il réalise, il le fait qui plus est, avec beaucoup de panache et de talent. Un travail d'une qualité inédite pour l'époque, qui transpire sur bon nombre d'aspects une fois la manette en main. La première chose qui saute littéralement aux yeux, est la qualité de son pixel art, car on parle bien d'art à ce niveau. Le monde en 2D qui s'ouvre devant vous est bluffant, car il est étendu, varié et surtout, sublime à regarder. Preuve ultime s'il en est, près de 30 années après sa sortie, il est toujours très beau très agréable à contempler. Une exception dans un domaine ou la norme et la technologie évolue si rapidement. Mais Secret of Mana ce n'est pas qu'une plastique, c'est également un système de jeu déjà bien rôdé, qui mêle avec habilité le RPG avec un brin d'action en temps réél, le tout avec plusieurs ennemis à l'écran et, excusez du peu, trois personnages jouables simultanément. Une proposition absolument unique, et rarement retrouvée sur un Action-RPG, et ce, une nouvelle fois, même après 30 années passées pour ma part à essayer de retrouver un titre qui proposerait une expérience similaire. Le titre possède qui plus est une belle durée de vie, accompagné de son système d'anneau pour aller chercher un objet dans son inventaire ou lancer une magie, que l'on peu raisonablement qualifié de révolutionnaire en 1992, même si sur cet aspect, on pourrait chipoter et dire que ce fonctionnement à lui, quelque peu vieilli. Enfin, il est agrémenté d'une bande-son tout à fait délicieuse, qui termine de donner au titre une atmosphère unique, et prolonge le voyage dans cet univers féérique extraordinaire. Vous le savez tous, Secret of Mana est un grand jeu, et il faudra un véritable mastodonte, ou deux, pour le déloger de la 1ere place qu'il mérite.

Numéro 2: Terranigma



C'était sans compter sur Quintet, qui une dernière fois, décide de remettre le couvert, afin de nous servir à point nommé, ce premier mastondonte en question: Terranigma. Suite et fin d'une trilogie comprenant Soul Blazer et Illusion of Time cité plus haut, ce troisième et dernier volet place la barre encore un cran au-dessus, et ce, dans absolument tout les domaines. Techniquement tout d'abord, le jeu étant de toute beauté, et proposant des effets sidérants sur une 16 bit alors exploitée de manière optimum. Il faut voir notre héros, Ark, se ballader sur une incroyable carte en mode 7 : Un ravissement de tous les instants. Le jeu fourmille également de petites animations qui apportent à Terranigma une véritable âme, et le démarque de la concurrence. S'attarder à nouveau sur Ark, et le voir plonger tête la première, afin de rentrer dans une sorte de boîte de Pandore qui nous sert de hub, permet de mesurer le chemin parcouru par les développeurs depuis Soul Blazer. La variété offerte par le gameplay ensuite, est juste sidérante pour un jeu 16 bit, et notre héros possède de très nombreuses techniques de combat, qui s'adaptent aux différents ennemis et situations que vous rencontrez. La magie demeure également présente, même s'il faudra l'utiliser avec parcimonie. Quintet n'a pas non plus lésiné sur les moyens afin de proposer une bande son digne des plus grands RPG de la machine, et l'écoute de ces belles compostions vous tireront à n'en point douter quelques larmes. Elles sont fort à propos, puisque le scénario, et la thématique du jeu sont pour le moins déconcertant et sombre, par bien des aspects. Certains passages et retournements de situation vous noueront l'estomac, avec en apothéose, une fin ambïgue qui vous laissera sans nul doute pensif et admiratif du travail d'écriture produit ici. Quintet a décidemment acquis une grande maîtrise du genre, et Terranigma en est la preuve éclatante, le plus beau joyau de la collection sur Super Nintendo, si ce n'était pour ces diables de Squaresoft qui décident de donner à Secret of Mana une suite, pour le moins attendue au tournant.

Numéro 1: Seiken Densetsu 3 ou Trials of Mana



Et cette suite, Seiken Densetsu 3, renommée depuis Trials of Mana, est et demeure, naturellement, un titre d'exception. Un jeu quelque peu particulier au sein de ce classement qui plus est, puisqu'il s'agit du seul à ne pas avoir connu une sortie en France, accompagné de l'habituel magnifique guide, qui facilite grandement la tâche des pauvres joueurs que nou sommes, perdus au coeur de jeux bien trop vastes pour eux. Mais ce titre, tout les adeptes de la Super Famicom le connaissent. Longtemps désiré et attendu, après la douche froide et la déception de ne pouvoir le découvrir autrement qu'en japonais, il a bâti sa légende et sa réputation par un bouche à oreille solide et persistant, au fil des années, porté par les traductions que nous ont offert la communauté. C'est un Squaresoft au sommet de son art, qui propose en 1995 un Action RPG de très haut vol, bonifiant si c'était encore possible, la formule proposée par son aîné direct. Sans trop d'hésitations, on peut arguer sur le fait que Trials of Mana est le plus beau jeu de la console. La découverte de ce nouveau monde, ou l'arbre Mana est une nouvelle fois menacé, est un plaisir de chaque instant. Le mot pixel art prends ici tout son sens, et la 16 bit de Nintendo crache littéralement ses tripes pour nous offrir non seulement des graphismes époustoufflants, mais parvient à animer le tout avec grâce et élégance. Les combats sont d'une fluidité redoutable, et de fait le gameplay monte d'un cran, pour proposer des joutes dynamiques, ou l'on jongle à l'envie entre trois personnages qui attaquent sans relâche à coups de magies ou d'attaques spéciales. Un bonheur manette en main qui se conjuge à une partition musicale encore une fois magistrale d'Hiroki Kikuta, dans la droite ligne de celle proposée par Secret of Mana. Sans conteste, l'apothéose de la série à ce jour. Il est extrêment difficile de prendre ce 3ème épisode de la saga à défaut, tout juste pourra-t-on arguer du fait que le système de magie est moins complet que ce que l'on aurait souhaité, mais c'est vraiment pour chipoter. D'autant plus que chaque personnage possède une gamme d'attaques large et très différente, et touche ultime, on peut choisir parmi 6 héros différents afin de constituer l'équipe qui nous semble la mieux équilibrée. Squaresoft profitant au passage de cette flexibilité pour offrir au joueur plusieurs fins, qui sont autant de combats d'anthologie contre des boss finaux différents. Bref, une sans faute pour ce must absolu de la machine, et une première place incontestable aujourd'hui !

Vous êtes prêts pour la liste des récalés ? Celle-ci est relativement longue, sachant que la frontière est mince entre Action RPG et jeu d'aventure d'un côté, ou, Action RPG et RPG classique de l'autre. Si l'on lorgne un peu plus du côté Action RPG, tendance jeu d'aventure, l'incontournable The Legend of Zelda: A Link to the Past s'impose comme une pépite de la console, certains oseront dire le meilleur jeu de la machine, et je ne saurais leur donner tort. A y regarder de plus près, ce jeu de légende à fait des émules, et l'on retrouve dans Ganpuru Gunman's Proof et The Twisted Tales of Spkie McFang, beaucoups d'éléments qui ont fait le succès du titre star de Nintendo. Alternatives intéressantes, qui proposent avec bonheur une formule quelque peu revisitée, ils valent vraiment le coup de s'y attarder. Un peu plus proche encore d'un Action RPG, Brainlord, avec son petit côté puzzle, offre lui, un petit vent de fraîcheur au genre, quand Alcahest propose lui un titre plus nerveux, à la limite de l'Arcade, et Neugier ou Super Ninja Boy, une formule quelque peu boîteuse. Dans un tout autre style, Front Mission Gun Hazard déploie son univers futuriste, subtilement infusé d'éléments Action RPG pour vous en mettre plein la vue. Enfin, toujours au confins du jeu d'aventure et du Action RPG, impossible de passer sous silence Soul Blazer, premier titre de la trilogie Quintet à voir le jour sur Super Nintendo.

Ys 5: Lost Kefin Kingdom of Sand, est lui la suite attendue de la série des Ys, saga déjà bien installée dans le paysage. Il s'agit malheureusement d'un épisode en demi-teinte, relativement loin des plus belles réussites sur Pc-Engine par exemple. En déplaçant le curseur encore un peu plus vers le RPG, les incontournables Star Ocean et Tales of Phantasia, proposent un système de combat innovant, à la croisée des chemins entre tradition et dynamisme. De par leurs qualités esthétiques, leurs scénarios, et leur technique irréprochable, Action RPG ou non, il s'agit de deux incontournables de la ludothèque Super Famicom. Enfin, il y a les quelques ovnis, qui proposent des formules hybrides, poussant l'originalité du propos et du gameplay au-delà du raisonnable. C'est le cas de Dragon View de Kemco, ou du superbe Bushi Seiryuuden, oeuvre de Game Freak, tout fraichement traduit en anglais par la communauté. Encore plus étrange, Chaos Seed vous demandera un peu de concentration pour en comprendre les arcanes : Entre puzzle game, jeu de stratégie et Action RPG. Un sacré mélange des genres ! Mais la palme de l'originalité revient à E.V.O. Search for Eden, qui vous fera vivre une épopée s'étalant sur rien de moins que plusieurs millons d'années. Déroutant.



