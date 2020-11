Oyé oyé, cette fin d'année 2020 voit Nioh 2 se doter de sa seconde extension, Ténèbres dans la capitale. En attendant la troisième et dernière, on y a joué et on vous donne notre avis maintenant !

Puisque Nioh 2 semble suivre le même chemin en matière d'extensions que son aîné, c'est au contenu désormais "habituel" que nous allons avoir droit avec Ténèbres sur la Capitale. Récit.

Retour vers les ténèbres

C'est avec un autre voyage dans le temps que notre fidèle avatar virtuel va encore se retrouver projeté à une autre époque pour y faire la connaissance de Minamoto No Yorimitsu, une samourai issue du folklore historique japonais. La bougresse se révèle elle aussi être porteuse de la lame pourfendeuse de démons, et semble tout aussi capable d'invoquer et de contrôler de puissants yokais.

On va bien sûr l'aider dans sa quête qui vise à pourchasser Doman, un puissant sorcier du côté obscur. Avec notre nouvelle alliée, il sera question de traquer le gredin dans un château enflammé, pour un final qui, forcément, appelle à une suite. C'est un peu l'avantage avec les voyages dans le temps : on peut en faire ce que l'on veut...

Encore du château en flammes !

Je vous sers la même chose ?

Après une première mission principale très, très courte, avec un couloir, trois mobs et un boss, vous aurez de quoi vous faire les dents avec deux autres missions bien plus longues, aux multiples boss. Le compteur indique un niveau recommandé de 130, mais en Rêve du Samourai (la difficulté de base), avec un personage niveau 170, certains boss pouvaient nous tuer en deux coups. Bien tendu, comme d'habitude.

Une fois l'aventure bouclée, en une poignée d'heures, vous aurez accès à plusieurs missions secondaires dont certaines devraient demander un investissement certain. Pour voir le bout de l'aventure en rêve du démon (le NG++) il vous faudra probablement avoir bien roulé votre bosse dans Nioh 2, bien plus d'une centaine d'heure assurément.

La chariotte du diable !

Ni-Oni

Au cours de votre périple, vous allez croiser pas mal de nouvelles têtes. La première, un chariot dans lequel se trouve une tête géante, qui va vous attaquer avec toute sa rage. Se présentera également une dangereuse samourai - pas vraiment sexy dans son kimono - et un autre être rampant, à la chevelure inquiétante et aux yeux cachés sous d'épais bandages. Le casting de la mission Osaka de Gantz semble prendre vie dans Nioh 2.

Afin de pourfendre ces nouveaux êtres impies, vous aurez à votre disposition une nouvelle arme, le point à griffe, pour vous prendre pour Wolverine. Ce nouvel équipement ne possède pas un DPS de fou, mais une agressivité démentielle et des avancées constantes qui permettent de garder le contact, même en posture haute, et avec de redoutables attaques à lancer depuis la garde et de multiples subtilités de combos. Notons aussi une nouvelle fonctionnalité côté RPG, la pierre de pénitence qui va vous permettre d'améliorer certains accessoires, sous conditions. Bon c'est bien beau tout ça, mais maintenant, on attend la suite !