Pour l'année 2026, Netflix voit les choses en grand et prévoit une tonne de nouveautés. Le mois de janvier est déjà chargé, mais beaucoup d'autres films et séries sont déjà prévus pour les mois qui viennent, comme une nouvelle saison pour Acharnés, ou encore une nouvelle saison pour A l'Ombre des Magnolias et Virgin River. Mais un film événement pourrait bien lui aussi faire du bruit, un survival porté par deux stars.

Netflix prépare du lourd avec son prochain gros film de survie

Une femme endeuillée et adepte des sports en pleine nature se retrouve prise au piège en pleine forêt, prise en chasse par un prédateur impitoyable et instoppable. Un homme, armé et bien décidé à l'abattre, mais non sans le plaisir de la traquer au préalable. Voilà le pitch d’Apex, le prochain film événement de Netflix, qui débarque le 24 avril 2026. On y retrouvera notamment Charlize Theron, que l'on a récemment vue sur la plateforme dans The Old Guard 2 notamment. Elle incarnera cette femme survivante et battante, traquée par un chasseur fou, quant à lui campé par Taron Egerton. L'acteur phare de la saga Kingsman et Carry-On est ici méconnaissable et complètement frappé.

Ce nouveau long métrage Netflix est réalisé par Baltasar Kormákur, un habitué des survival du genre. C'est lui qui a poussé Idris Elba à affronter un lion dans Beast en 2022 et forcé Jake Gyllenhaal et Jason Clarke à survivre lors d'une ascension chaotique de l'une des plus grandes montagnes du monde dans Everest. Apex semble en tout cas reprendre tous les codes éculés du genre, avec un casting restreint, une confrontation permanente entre la victime et son chasseur, avec une forêt étouffante en toile de fond. Le film Netflix devrait en tout cas être éprouvant, puisque Charlize Theron s'était dite exténuée après une belle blessure survenue durant le tournage. Elle avait même qualifié le film comme étant l'une de ses expériences les plus incroyables, en affirmant avoir réalisé la plupart des cascades et scènes d'action, en se surpassant encore plus que durant The Old Guard 2, son dernier film Netflix.

