Saga très populaire au cours de la décennie passée, Twilight débarque officiellement sur Prime Video, où les cinq films sont désormais disponibles dans le catalogue.

Tandis que la seconde saison de Fallout continue tranquillement sa diffusion sur les ondes de Prime Video, la plateforme d’Amazon multiplie les sorties qui ont de quoi séduire les abonnés. Cette semaine a par exemple marqué l’arrivée de la deuxième saison de Beast Games, la télé-réalité de Mr Beast inspirée par la série Squid Game de Netflix. Mais les choses ne s’arrêtent pas là puisqu’aujourd’hui marque également l’arrivée de nouveaux films sur la plateforme, parmi lesquels se trouvent notamment l’intégrale de Twilight.

L’intégrale de Twilight maintenant disponible sur Prime Video

En effet, pour accompagner l’arrivée de Mission Impossible 5 et 6 dans le catalogue, Prime Video a décidé de remettre sous le feu des projecteurs la grande saga américaine inspirée des romans de Stephenie Meyer, autrefois très populaire auprès des adolescents. De quoi occuper comme il se doit le week-end les spectateurs les plus nostalgiques, donc, qui pourront découvrir ou redécouvrir les aventures de Bella Swan (Kristen Stewart), Edward Cullen (Robert Pattinson) et Jacob Black (Taylor Launter) sur Prime Video.

Et il y aura alors de quoi faire, puisque si la saga littéraire n’est composée que de quatre romans, ce sont en revanche cinq films Twilight qui ont vu le jour au cinéma entre 2008 et 2012, le dernier volet ayant eu droit à une adaptation en deux parties. Cela comprend ainsi :

Fascination (Twilight, chapitre 1), réalisé par Catherine Hardwicke en 2008

Tentation (Twilight, chapitre 2), réalisé par Chris Weitz en 2009

Hésitation (Twilight, chapitre 3), réalisé par David Slade en 2010

Révélation 1 ère partie (Twilight, chapitre 4), réalisé par Bill Condon en 2011

partie (Twilight, chapitre 4), réalisé par Bill Condon en 2011 Révélation 2ème partie (Twilight chapitre 5), réalisé par Bill Condon en 2012

Autant de films qui sont donc à retrouver dès aujourd’hui au sein du catalogue de Prime Video, qui démarre 2026 d’une bien belle façon. Profitons-en pour rappeler que la plateforme d’Amazon accueillera également dès demain la deuxième saison de The Night Manager, série d’espionnage mettant en scène Tom Hiddleston (Loki, Avengers).

