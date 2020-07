Etre un pistolero n'a rien de facile, surtout dans l'au-delà. C'est maintenant l'heure de nettoyer la ville de Purgatory des vermines environnantes. William Mason aura tout son temps. Une véritable éternité. Reste maintenant à constater ce que vaut le Twin-Stick shooter développé par Upstream Arcade.

Le héros de West of Dead, sous ses faux airs de Ghost Rider, va devoir faire le ménage dans Purgatory City. Notre cowboy mélodramatique, tel un certain Max Payne, commente ses tribulations en même temps que le joueur avance. Le tout avec un design en Cel Shading plutôt réussi et un character design qui l'est tout autant.

William Mason est doublé par Ron Perlman, une voix rauque et bien connue des fans de Hellboy ou de Sons of Anarchy. Son timbre chaleureux, résonnant comme une belle mélopée, nous accompagne durant toute l'aventure, et ce n'est pas pour nous déplaire.

Un apprentissage douloureux

West of Dead rappelle les bons moments de Hotline Miami.À une exception près : le titre de Upstream Arcarde se veut plus tactique. En effet, il est difficile de foncer dans le tas et tirer à tout va. Au contraire, il faut davantage prendre le temps d'user de l'environnement pour se cacher, tirer et recharger. Prenez d'ailleurs en compte que vous ennemis détestent la lumière. Allumer les lampes peut vous aider à éliminer plusieurs opposants à la fois. Utile donc.

La galerie d'antagonistes est variée : vous allez rencontrer des gunslingers damnés, des zombies, des animaux et des boss. Ceux-ci vous donneront du fil à retordre. Sachez une chose importante, une fois passée l'arme à gauche, vous recommencez du début. Soit au Saloon avec le barman. Que vous soyez avancé ou non, West of Dead ne se montre guère indulgent. Vous devez et allez apprendre de vos erreurs pour avancer. La frustration du départ fera place à l'envie de mieux faire, l'envie de performer.

La lumière au bout du tunnel

Pour tutoyer les cieux et faire le ménage au royaume du Danemark des damnés vous avez droit à un arsenal d'époque. Divers pistolets dont des six coups, des fusils, des mousquets, certains plus puissants que d'autres. Chaque salle vous demandera d'être vigilant, de voir le placement des ennemis. Vous ne devez pas hésiter à vous cacher derrière des protections de fortune et faire des roulades. Mais tout cela, vous l'apprenez à la dure. Il ne faut pas être hermétique au Die & Retry. En plus de votre arsenal, vous pourrez augmenter vos compétences comme votre vie, ou bien faire des achats chez le marchand avec le fer que vous amassez durant votre épopée. Une sorcière est également présente pour par exemple lui acheter une gourde de vie avec les âmes des damnés récupérés. Tout les mécaniques s'imbriquent bien et on prend plaisir à avancer. En clair, West of Dead est un bon titre qui ne se laisse pas apprivoiser facilement. Le dompter prendra du temps.