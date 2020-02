Digne hériter de Theme Hospital, Two Point Hospital a déjà fait le bonheur des utilisateurs PC. Il arrive ici sur Switch, PS4 et Xbox One pour amener un jeu de gestion rafraîchissant aux consoles. Un genre qui mériterait d'être plus souvent exploré ! Pour une exploration plus exhaustive du titre, nous vous renvoyons à sa version PC. La conversion menée de main de maître par Red Kite Games s'est surtout attachée à trouver des solutions pratiques pour remplacer le couple clavier souris, si pratique sur ordinateur personnel. Si la souris, n'est effectivement pas remplacée correctement par les joysticks, de nombreux raccourcis et touches sont directement accessibles et permettent une navigation aisée. Il est même plus rapide pour certaines actions de se servir d'un pad. Avec un peu d'entraînement, tout va très vite. Cela permet de garder un plaisir de jeu intact et presque similaire à la version PC. Concernant le fond du jeu et l'intérêt qu'il peut revêtir, si vous n'avez pas envie de lire le test PC déjà présent dans nos colonnes, vous pouvez y aller sans crainte, pour peu que vous appréciez les jeux de gestion qui vous proposent de gérer des flux entre offre et demande. Plus vous progressez, plus cela devient complexe et vous pouvez ensuite creuser pour faire de la micro gestion et tout optimiser. Le seul regret de ce traitement concentré d'humour, c'est que l'éditeur n'ait pas profité de cette sortie pour inclure des DLC déjà existants. C'est un peu pingre, mais si cela permet à Two Point d'en faire plus...

par Vincent Elmer-Haerrig