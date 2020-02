Après quatre compilations des aventures du Blue Bomber et de ses dérivés classés X, le bout du tunnel semble plus proche que jamais. Mais pour jouir du sentiment du devoir accompli, Capcom devait encore faire un sort à la dernière série héritière de l'action frénétique de l'original : celle des Zero. Les fans devront-ils une nouvelle fois craquer pour ce concentré de jus de robot ? C'est ce que nous allons voir !

Si la série Mega Man originale continue de bénéficier du soutien d'indéfectibles amateurs de pixels en tous genres, Capcom avait tenté une nouvelle approche à l'arrivée des consoles 16 bits, en intronisant un nouveau héros dès Mega Man X. En revanche, la troisième saga mettant à l'honneur ce brave Zero au débuts des années 2000 n'a pas forcément soulevé le même enthousiasme.

Rep(loid) à ça

Il faut dire que les quatre épisodes sortis sur Game Boy Advance avaient dû adapter la formule de base au format poche de la console, ce qui nécessita quelques sacrifices au passage. Que vous soyez ou non familiers de ce chapitre de la série, Mega Man Zero/ZX Legacy Collection sera à coup sûr l'occasion de (re)découvrir ses spécificités, à commencer par une difficulté qui frappe sans sommation en plein dans les parties génitales. Oui : Mega Man Zero, 2, 3 et 4 sont toujours diablement exigeants, et demandent un investissement plus important que les deux séries précédentes. Tiré d'un sommeil centennal par Roll 2 Ciel, notre Maverick Hunter favori va reprendre du service, et parcourir de brefs niveaux remplis d'ennemis, pour espérer défaire dans la grande tradition de la série l'un des boss plus ou moins thématiques. Ces derniers demanderont une science de la mémorisation du pattern, et c'est sans doute pourquoi Capcom a très justement doté cette compilation de deux options plus clémentes (et presque nécessaires) : le mode Casual, qui diminue la difficulté, ainsi que la présence de points de sauvegarde aussi salvateurs que nombreux.

Heureusement, la présence des épisodes ZX et ZX Advent rend l'expérience un peu plus douce : ces deux opus DS ont le mérite d'être traduits en français, malgré de bonnes grosses fautes d'accord qui tâchent comme une vilaine goutte de sauce soja éclaboussant une chemise en soie d'un blanc immaculé. Il faut d'ailleurs saluer la réflexion qui a été entreprise autour de leur adaptation afin d'être affichés sur deux écrans : Mega Man Zero/ZX Legacy Collection a en effet le bon goût de proposer pas moins de sept affichages différents, histoire que tout le monde trouve celui de son coeur. Le stick droit permet à ce ce titre de choisir entre les différentes transformation de l'hybride ZX, une simplification qui fonctionne plutôt bien et offre un palliatif salvateur au menu déroulant du bouton L. En revanche, il eût clairement été de bon aloi de proposer les scans des manuels de l'époque, ou d'au moins bricoler une sorte de tutoriel pour ces épisodes au menus qui peuvent vite devenir un brin complexe, surtout en ce qui concerne l'équipement des Cyber Elves, sur lequel aucun épisode ne s'attarde véritablement. Les petits nouveaux n'auront alors d'autre choix que de mettre leur nez dans une bonne vieille F.A.Q., dommage.

Le Boson de X

Courts mais ô combien intenses, les six épisodes de cette Mega Man Zero/ZX Legacy Collection permettent évidemment de suivre plus facilement les aventures de nos héros du turfu, et de notamment constater l'évolution graphique de la série, sachant que les joueurs profiteront de deux filtres optionnels destinés à lisser l'image de la moins flatteuse des façons, ou de singer la présence d'un vieil écran cathodique. Chaque épisode répond au doigt et à l'oeil, mais il faudra pour cela commencer par modifier l'incompréhensible palette de mouvements. Heureusement, le mapping reste très libre, et tout rentrera rapidement dans l'ordre. En revanche, personne ne se serait offusqué de voir disparaître ce fichu scrolling Capcom©, encore plus vache dans cette compilation que dans le reste de la série : faites deux pas vers la droite, et il faudra à nouveau blaster ces foutus robots adverses. Dommage.

Pour ceux qui auraient déjà rincé la Mega Man Zero Collection sortie sur DS en 2010, il faudra surtout compter sur le nouveau mode Z Chaser pour trouver un peu de contenu inédit à se mettre sous la dent. Cet ersatz de mode versus à la Sonic The Hedgehog 2 vous proposera d'affronter des fantômes en local ou en ligne dans un niveau chronométré de chacun des six opus présents sur cette compilation. Pas plus avare en contenu, le menu principal propose d'emblée les bandes-sons des six volets, ainsi qu'une galerie d'artworks et de documents de travail toujours aussi bien fournie, dans la longue tradition de générosité qui caractérise l'éditeur d'Osaka. Et histoire de pouvoir être le plus exhaustif possible, Capcom a poussé le souci du détail jusqu'à inclure les ZZ cards, ces cartes bien matérielles qui se lisaient grâce à à l'e-Reader de la Game Boy Advance. Quelle classe. Et parce que les fans n'en ont a priori jamais assez, vous pourrez même "linker" Mega Man Zero 3 et 4 à l'épisode ZX, histoire de débloquer des boss optionnels. Pourquoi me direz-vous ? Parce qu'il était possible d'insérer les deux cartouches Game Boy Advance dans les premiers modèles de DS, et que l'astuce a donc été répliquée telle quelle. Le souci du détail, on vous dit.