La Switch continue d'accueillir sur sa boutique en ligne un nouveau prétendant pour le titre de champion du mini-golf 2019 : après le puzzle-game Golf Peaks , voici venir, un portage bonifié de la version smartphone qui propose de putter encore et encore en prenant pour décor les différentes pièces d'un pavillon lambda. Si le jeu d'ne brille certainement pas sur le plan technique, le contenu s'avère suffisamment généreux pour occuper bien plus qu'une pluvieuse après-midi d'automne. Chaque pièce (chambre, lounge, cuisine, garage et grenier) propose en effet trois niveaux de difficultés qui changent radicalement la donne : plutôt que de complexifier au fur et à mesure les mêmes tracés,fait preuve de nouveautés, pour au final dérouler pas moins de 135 niveaux différents, excusez du peu.Les joueurs solo trouveront là de quoi se faire les dents, puisque chaque trou se verra agrémenté d'une étoile dorée, à condition de réussir un birdie, un défi de plus en plus relevé alors que les tracés demandent au fur et à mesure de plus en plus de doigté, tout comme la maîtrise d'une jauge de puissance pas toujours facile à gérer. Dans ces conditions, il est dommage que la caméra ne permette pas toujours d'opter pour le meilleur angle, et que la projection du tir ne soit pas toujours exacte.Profitant de ses différents environnements pour dérouler bon nombre de situations pas toujours évidentes à surmonter,a également pensé aux complétistes acharnés, en dissimulant des jetons à trouver un peu partout, une carotte qui permet de débloquer de nouvelles balles thématiques, histoire de se démarquer. Jouable jusqu'à six joueurs en local,ressortira sans prise de tête pour animer quelques apéritifs ou fin de soirées, sans tomber dans la redite grâce à son nombre conséquent de trous à arpenter. Avec une meilleure finition qui aurait fait disparaître quelques bugs occasionnels, il n'y aurait même pas eu de question à se poser.