Le Steam Deck risque ainsi de gagner encore en popularité. NVIDIA rend en effet le lancement de sa solution Cloud Gaming phare bien plus facile sur l'hybride PC/console portable. Quand bien même il s'agit d'une fonctionnalité en bêta, cela permettra à l'appareil de Valve de renforcer sa polyvalence.

Le Steam Deck rejoint plus facilement le nuage de NVIDIA

Sil était déjà possible d'accéder à GeForce NOW via le Steam Deck, l'exercice se montrait tout de même un brin délicat. À l'occasion des ses habituels annonces du jeu autour de son service Cloud Gaming phare, NVIDIA avait donc une bonne nouvelle pour les joueurs PC nomades. Grâce à un script (encore en bêta) spécifiquement pensé pour l'appareil de Valve, il est désormais possible d'installer automatiquement un navigateur Google Chrome pour y configurer GeForce NOW.

Sur le papier, cela permet donc d'accéder au service de NVIDIA sans avoir à passer par le mode bureau du Steam Deck. Le script est en effet pensé pour fonctionner sur son mode de base. Cela rejoint une mise à jour de GeForce NOW déployée la semaine dernière. Celle-ci a permis de rendre l'application plus facile d'utilisation avec une manette. Il sera donc plus aisé que jamais de jouer à des jeux non-Steam. En prime, tout du moins pour les abonnés Ultimate, il sera possible d'en profiter avec des performances équivalentes à un PC équipé d'une RTX 4080. Ce bien sûr à condition de disposer d'une excellente connexion Internet.

Cela permet donc indirectement d'accéder aux jeux compatibles issus de Battle.Net, de l'Epic Games Store, d'Ubisoft Connect et d'autres plateformes, depuis le mode de base du Steam Deck. Autrement, l'accès à ces derniers devait se faire via le mode bureau de l'appareil. Mais cela impliquait de le docker pour y brancher clavier et souris. La manette seule de la console n'est malheureusement pas suffisante pour utiliser le bureau.