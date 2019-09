Presque trente ans après la parution de Smash TV sur borne d'arcade, shooter multidirectionnel dans lequel le héros enchaîne des vagues d'ennemis pour le compte d'une émission télévisée, le studio aQuadiun nous propose peu ou prou la même expérience de jeu, canevas scénaristique compris. Le gameplay est limpide : joystick gauche pour se déplacer, joystick droit pour tirer. Notre compétiteur se défait d'une succession d'ennemis différents à l'aide de plusieurs armes (shotgun, grenades, lance-flammes...) qu'il récupère sur le terrain, en plus de sa mitraillette aux munitions illimitées. Il récolte également des orbes d'expérience lui permettant d'acquérir des bonus et des capacités bien utiles pour la suite. En effet, le jeu nous pousse inlassablement à recommencer les dix niveaux (en comptant le boss) que comporte chacune des quatre planètes du jeu, dans des environnements qui ne varient donc que très peu, afin d'engranger suffisamment d'expérience, et donc de capacités, pour progresser. S'il ne s'en sort pas, le joueur pourra détacher les Joy-Con de la console afin d'inviter un ami à lui prêter main forte. Cet ami peut également le rejoindre dans le mode Champions, qui voit déferler un flot ininterrompu d'ennemis dans l'arène, le but étant de survivre le plus longtemps possible et de faire le meilleur score ; pas très intéressant. Dommage enfin de ne pas avoir exploité les vibrations HD de la Switch pour accentuer l'immersion et communiquer naturellement certaines informations au joueur : blessures, armes récupérées... Plutôt sympathique les premières heures, Galaxy Champions TV pêche malheureusement par un manque de diversité sur le long terme.

par Filipe Da Silva Barbosa