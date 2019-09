Rien ne remplacera les sensations d'un "billard électronique" réel, mais Zen Studios sait quand même y faire - si l'on met de côté l'étrange adhérence imprimée à la bille depuis toujours. Avec Star Wars Pinball sur Nintendo Switch, le studio hongrois nous livre un menu best of qui va remplir l'estomac des fans pendant longtemps. Ce sont pas moins de 19 tables virtuelles sur lesquelles vous jouer du flip, à viser des rampes et des bumpers sur des plateaux inspirés des épisodes IV à VIII de Star Wars en passant par les spin-offs mais aussi The Clone Wars et Star Wars Rebels. Et pour vous retenir, il ne manque rien, sauf du multi local : outre du jeu en solo ou en multi l'un après l'autre, vous avez l'occasion de vous lancer dans un mode Carrière bourré de défis, de scores à battre, et de mini-jeux (pas toujours parfaits), avec également des talents à débloquer avec l'expérience accumulée. Et sur Switch, avec des vibrations de bon aloi, vous bénéficiez de tout le confort possible, aux Joy-Con ou en tactile, avec différentes "caméras" et surtout la possibilité, si vous le souhaitez, de passer en mode vertical. Un vrai bonheur pour les fans - bien contents de profiter d'ambiances aux petits oignons - sauf en mode docké où les ralentissements ne manqueront pas d'intervenir à des moments fâcheux.

par Gianni Molinaro