Persona 5 Scramble : La version occidentale disparait des listings, explications

La suite de Persona 5 avait déjà eu l'occasion de nous surprendre avant même sa sortie, après un teasing qui aura mis la Toile en émoi. Mais après le carton du J-RPG de l'année 2017, une question était sur toutes les lèvres The Phantom Strikers sortira-t-il en français ? Sacrebleu, l'affaire n'est pas simple !

Vous ne l'aviez pas vu venir, et nous non plus : depuis la fin de l'année 2019, la localisation du beat'em all d'Omega Force (qui appartient au développeur Koei Tecmo) est dans tous les esprits des rôlistes lookés, même si l'éditeur entretient un flou forcément artistique à ce sujet.

Rappelons qu'au mois de mars dernier, l'éditeur Atlus interrogeait les joueurs occidentaux sur leurs envies de voir débarquer Persona 5 : The Phantom Strikers sous nos latitudes, avant de lister dès le mois suivant une version occidentale, à l'occasion de la publication des résultats financiers de Koei Tecmo pour l'année 2019.

"Là on me voit, là on me voit plus"

Sauf qu'après avoir confirmé une nouvelle fois l'arrivée du jeu chez nous en juillet dernier, le développeur ne semble plus aussi pétri de certitudes : en comparant le document original et celui qui a été dévoilé aujourd'hui, on constate la criante absence dudit Persona 5 Scramble.

Ne montez pas trop vite sur vos grands chevaux, puisqu'entre temps a été annoncé un certain Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, un bien vilain concurrent, puisqu'il décline lui aussi un action-RPG à succès en mode Musō. Au vu de la dimension plus stratégique qu'occupe le crossover surprise de la fin d'année, il n'est pas étonnant que Persona 5 Scramble soit (a minima) sommé de patienter. À moins que le marché occidental ne soit plus considéré comme aussi stratégique pour le titre ? Mystère.

En attendant de découvrir si nous aurons ou non la chance de faire la connaissance de Sophia, la petite nouvelle, précisons tout de même que Persona 5 Scramble est disponible depuis le 20 février dernier sur PS4 et Switch... en japonais ! ごめんなさい...