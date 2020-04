Persona 5 Scramble : Oui, l'Occident y aura droit

Après Persona 5 : Royal, l'envie de continuer à suivre la joyeuse bandes des Voleurs Fantômes est forte. Mais la suite surprise de Persona 5 frappera-t-elle bien par chez nous ? Une révélation fait office de confirmation.

Disponible au Japon sur PS4 et Nintendo Switch depuis le 20 février dernier, Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers n'a, à ce jour, pas encore été mentionné par Atlus pour une apparition aux États-Unis ou en Europe. Un simple dépôt de marque en décembre dernier, laissait penser qu'un vertain Persona 5 : Strikers allait émerger à un moment ou à un autre (Persona 5 Strikers déposé par Sega : La localisation de The Phantom Strikers en fuite ?).

Ce n'est toujours pas le cas en ce 27 avril 2020. Mais grâce à Koei Tecmo, en charge du développement, et à la parution ce jour de ses résultats financiers pour l'année 2019, on apprend que la localisation en Occident de Persona 5 : The Phantom Strikers est bel est prévue.

Il faut cependant rapidement cesser de s'agiter, car elle n'est pour l'heure pas encore en cours, juste planifiée. Rien n'indique donc que l'on soit servis cette année par cet action-RPG, surtout dans le contexte actuel qui continue de grignoter nos espoirs dans tous les domaines.

