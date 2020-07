Persona 5 Scramble toujours prévu en occident, Koei Tecmo le confirme

Les joueurs japonais peuvent profiter de la "suite" de Persona 5 depuis le mois de février dernier. Même si Koei Tecmo a déjà laissé entendre que le jeu est prévu en occident, c'est silence radio depuis des mois. Mais de toute évidence, la sortie en Europe et en Amérique du Nord fait toujours partie des plans de l'éditeur japonais.

À l'instar de nombreuses autres sociétés, Koei Tecmo a récemment communiqué ses derniers résultats financiers. Et dans la partie consacrée aux sorties à venir du document officiel mis en ligne par l'éditeur nippon, il est indiqué explicitement que des versions PS4 et Nintendo Switch de Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers sont prévues pour une sortie en occident. Une photo de ce document, relayée par le site Persona Central, est disponible dans notre galerie ci-dessous.

Jusqu'à présent, Koei Tecmo n'est pas rentré dans les détails concernant ses plans pour l'occident en ce qui concerne le Beat 'em All faisant à la fois office de suite et de spin-off de Persona 5. D'après nos informations, sa sortie en Europe et en Amérique du Nord est prévue de longue date. La pandémie de COVID-19 et les mesures de confinement provoquées par cette dernière ont cependant mis des bâtons dans les roues de l'éditeur et retardé certains processus. Reste désormais à voir quand Koei Tecmo et SEGA-Atlus choisiront de sortir leur jeu.