Persona 5 Scramble : Atlus questionne les joueurs sur leurs envies de localisation

Les étudiants désormais dispensés de leur présence in persona au sein des amphithéâtres et salles de classe de l'hexagone peuvent enfin profiter de la sortie d'un certain Persona 5 : Royal pour s'offrir un cocktail de système scolaire depuis le fond de leur canapé. Mais en cette période d'oisiveté maximisée, les aventures des Phantom Thieves, même revues et corrigées, pourraient tourner court...

Heureusement, l'histoire ne s'aurait s'arrêter en si bon chemin, et les plus aventureux espèrent pouvoir bientôt jeter leur dévolu sur la suite de cette rocambolesque aventure, à savoir Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers. Seulement voilà : malgré toute la publicité faite autour du Musō sur son archipel natal, aucune localisation n'est officiellement à l'ordre du jour.

Mais les espoirs les plus fous semblent une fois de plus permis, alors qu'Atlus a questionné les joueurs ayant pré-commandé Persona 5 : Royal sur leur intérêt quant à une localisation en bonne et due forme de cette suite en forme de beat'em all :

The Persona 5 Royal Player Survey includes a question asking users how interested they would be in buying Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers if it were released in the West. #P5S pic.twitter.com/CKq5gyWzku - Persona Central (@Persona_Central) March 30, 2020

Dans la mesure où les élections présidentielles n'arriveront pas avant plusieurs années, il y a donc fort à parier que ce sondage à question fermée soit un premier indice quant au tâtage de terrain qui s'opère du côté de l'éditeur japonais. Car il faut rappeler que si bon nombre de Musō sortent depuis 1997 en Occident, tous les opus et/ou spin-offs en forme de crossovers ne jouissent pas forcément de ce luxe.

Persona 5 Scramble est disponible depuis le 20 février dernier au Japon, et il faudra désormais surveiller les prochaines activités d'Atlus de près, sachant qu'un potentiel dépôt de marque nous avait déjà mis la puce à l'oreille en décembre dernier...

