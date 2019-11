Persona 5 Scramble The Phantom Strikers : Rencontre avec Sophia en vidéo

On a pu redécouvrir Joker il y a quelques jours (Persona 5 Scramble The Phantom Strikers : Joker se présente (à nouveau)), et ce n'est évidemment que le début. Mais plutôt que d'entretenir le suspense, Atlus et Omega Force introduisent direct le personnage inédit de Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers.

C'est qu'il en reste, du temps, avant la sortie de Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers. Un temps qui va évidemment être mis à profit pour le développement, mais aussi pour inonder l'Internet de vidéos en tout genre, histoire bien appuyer sur les qualités de cette suite bien bourrine de Persona 5.

Les bandes-annonces vont donc se succéder, comme prévu. D'abord celles mettant en valeurs la bande des Phantom Thieves, au sein de laquelle on trouve une petite nouvelle : Sophia. C'est elle que l'on découvre aujourd'hui. Cette petite rouquine aux couettes en enfilades de coeurs se bat avec des yo-yo et dispose d'un Persona baptisé Pithos. Et comme Morgana, sa nature n'est pas très claire...

Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers sera disponible le 20 février 2020 sur PS4 et Nintendo Switch au Japon. Et on attend toujours pour l'Occident.