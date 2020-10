Ghost of Tsushima 2 déjà prévu ? Une offre d'emploi le laisse entendre

Ghost of Tsushima est incontestablement un des plus gros succès First Party de Sony en cette fin de génération PS4. Souvent, lorsque réussite commerciale il y a, les choses n'en restent pas à un seul et unique épisode. À en croire un élément récemment découvert, la licence Ghost of Tsushima devrait à nouveau faire parler d'elle dans les années à venir.

Une offre d'emploi récemment postée par Sucker Punch sur son site officiel laisse entendre que le studio américain a déjà des plans pour l'avenir de Ghost of Tsushima. En effet, Sucker Punch Productions recherche actuellement un "narrative designer" qui "a pour désir d'écrire des histoires se déroulant dans le Japon féodal" et qui, dans l'idéal, "a une connaissance de l'histoire féodale japonaise."

Pour le moment, rien ne permet d'affirmer que ce nouveau narrative designer sera amené à travailler sur Ghost of Tsushima 2. Il pourrait par exemple être question d'un DLC scénarisé pour le jeu original. La sortie de la PS5 étant imminente, la logique voudrait que ce nouveau projet soit une suite destinée à la console next-gen de Sony.

Jin Sakai, nouveau golden boy de Sony

À propos de cette dernière justement, Sucker Punch a récemment précisé que Ghost of Tsushima bénéficiera d'un Mode Boost sur PS5. Ce dernier permettra de faire tourner le jeu PS4 jusqu'en 60 fps ainsi que de raccourcir ses temps de chargement.

Pour rappel, Ghost of Tsushima a établi un nouveau record lors de sa commercialisation l'été dernier. Le jeu a réalisé le meilleur lancement d'une nouvelle licence First Party sur PS4 en s'écoulant à plus de 2,4 millions d'exemplaires à travers le monde en seulement trois jours.

Face à un tel succès, y compris au Japon (où le jeu a connu des ruptures de stock), il paraît évident que Sony et son studio américain ne vont pas en rester là. Et selon toute vraisemblance, la série devrait se poursuivre sur PS5.

La mise en chantier d'un Ghost of Tsushima 2 vous réjouirait-elle ? Que voudriez-vous que cette suite raconte ? Qu'avez-vous pensé du jeu original ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.