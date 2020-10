PS5 : Sucker Punch parle des améliorations de Ghost of Tsushima sur next-gen

Ghost of Tsushima est une des dernières exclusivités First Party majeures de Sony pour la génération PS4. Avec l'arrivée de la PS5, il était possible de se demander si le titre de Sucker Punch n'aurait pas droit à une mise à jour le transformant en jeu next-gen. Et à première vue non. Mais cela ne veut pas dire que les aventures de Jin Sakai ne tourneront pas mieux sur PS5.

Sucker Punch a récemment commenté sur Twitter les annonces faites par Sony en matière de rétrocompatibilité PS4-PS5 en précisant la situation dans laquelle se trouvera Ghost of Tsushima lors de la sortie de la PlayStation 5.

Ghost of Tsushima sera donc jouable sur PS5 dès le 19 novembre prochain via la rétrocompatibilité de la PS5 avec les jeux PS4. Les nouveaux possesseurs de PS5 qui jouaient déjà au jeu sur PS4 pourront par ailleurs transférer leurs sauvegardes afin de reprendre leurs parties là où elles en étaient restées.

Pour ce qui est d'améliorations d'ordre technique, le studio annonce que Ghost of Tsushima fait partie des jeux PS4 qui bénéficieront d'un Mode Boost sur PS5. Grâce à ce dernier, le framerate du jeu montera "jusqu'à 60 fps" et ses temps de chargement seront raccourcis. À l'heure où sont écrites ces lignes, il semblerait donc qu'une mise à jour PS5 ou une version remasterisée de Ghost of Tsushima ne sont pas dans les plans de Sony et Sucker Punch.

Pour rappel, les jeux PS4 rétrocompatibles pourront tourner de trois manières sur PS5, et tous ne seront pas compatibles avec les trois. Le mode "PS4 Legacy" reproduira le fonctionnement qu'avait un jeu sur PS4. Le mode "PS4 Pro Legacy" reproduira quant à lui la manière qu'avait de tourner un jeu sur PS4 Pro. Enfin le "Mode Boost" apportera des améliorations comme celles dont bénéficiera Ghost of Tsushima selon Sucker Punch. À l'heure où sont écrites ces lignes, Sony n'a pas détaillé le fonctionnement des jeux PS4 sur PS5 au cas par cas.

Le "Mode Boost" pour Ghost of Tsushima vous suffit-il ? Auriez-vous préféré qu'il ait le droit à une véritable mise à jour PS5 ? Si vous avez déjà terminé le jeu sur PS4, comptez-vous vous le refaire sur PS5 ? Répondez-nous dans les commentaires ci-dessous.