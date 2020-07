Ghost of Tsushima réalise un lancement record, le premier chiffre de ventes donné

Paru il y a tout juste une semaine, la dernière grosse exclusivité PS4, à laquelle les japonais semblent avoir adhéré, est désormais entrée dans le club des très bons lancements de la console. Avec une place très spéciale.

Nous n'allons pas ménager le suspense et vous livrer directement le tweet triomphant de PlayStation, qui peut être fier du succès de Ghost of Tsushima.

Ghost of Tsushima is now PS4's fastest selling first-party original IP debut with more than 2.4 million units sold through globally in its first 3 days of sales.



Congratulations @SuckerPunchProd, and thank you to fans around the world for taking part in Jin's journey. pic.twitter.com/6aE4U7YZJH - PlayStation (@PlayStation) July 24, 2020

Ghost of Tsushima est désormais l'IP originale First Party qui a réalisé le meilleur lancement sur PS4 avec 2,4 millions d'unités vendues dans ses trois premiers jours. Bravo à Sucker Punch et merci aux fans du monde entier pour avoir accompagné Jin dans son voyage.

Voilà qui fait une belle entrée en matière et un nouveau multi-millionnaire rapide du côté des studios appartenant à Sony. Sur cette période de trois jours, trois autres jeux ont fait mieux : God of War, avec 3,1 millions d'exemplaires, qui avait été battu peu de temps après par Marvel's Spider-Man, avec 3,3 millions, lui même plaqué au sol et matraqué tout récemment par The Last of Us Part II et ses plus de 4 millions d'unités écoulées.

Joli coup, mon cher Jin Sakai. Et vous, y avez-vous joué ? Êtes-vous totalement convaincus par Ghost of Tsushima ?