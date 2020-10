PS5 : Un ingénieur de Sony explique pourquoi elle est si grosse

Dans un meuble télé ou sur un bureau, le moins que l'on puisse dire, c'est que la PS5 est loin de passer inaperçu. Si la taille et la forme de la console next-gen de Sony ont beaucoup fait parler, et généré des moqueries, elles n'ont pas été choisies par simple amour des objets high-tech de grande taille.

La PlayStation 5 est la console de Sony la plus physiquement imposante de l'histoire de la marque. Et comme il était possible de l'imaginer, c'est le ventilateur présent à l'intérieur de la console, et pour le moins imposant lui aussi, qui a le plus influé sur la taille de la console. C'est ce qu'a confirmé Yasuhiro Otori, le responsable du design mécanique et thermique chez Sony, au cours d'une interview accordée au site japonais Nikkei Xtech et relayée par le site britannique VGC.

Selon Yasuhiro Otori, un ventilateur de grande taille était nécessaire pour refroidir équitablement les deux côtés de la carte mère de la PS5. Il explique que la PS5 aurait pu être plus petite si Sony avait choisi d'installer deux ventilateurs plus petits à l'intérieur de la console. Le contrôle de ces deux ventilateurs aurait cependant été plus compliqué que ce que propose le design final de la console et aurait augmenté les coûts de fabrication de la PS5.

Avec 39 cm de largeur, la PS5 est plus grosse que toutes les consoles PlayStation commercialisées jusqu'à présent et que la Xbox Series X, machine pourtant imposante elle aussi. À titre d'information, le ventilateur de la PS5 a une hauteur de 4,5 cm. Sa hauteur dépasse donc celle de la PS4 slim actuelle (3,9 cm).

Pour rappel, les deux modèles de PS5, standard et Digital Edition, seront commercialisés en France le 19 novembre prochain.

