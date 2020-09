TEST du casque SteelSeries Arctis 9 Wireless : Une nouvelle réussite pour la société danoise ?

Nous avons eu l'occasion de tester le SteelSeries Arctis 9 Wireless, un casque haut de gamme du constructeur danois au format sans fil donc, conçu pour la Nintendo Switch, PlayStation 4, PC et tout appareil compatible Bluetooth ou mini-jack.

Côté design on reprend ce qui fait le charme du constructeur à savoir quelque chose de très sobre et élégant. Plastique soft touch noir, sans éclairage de type RGB, on est vraiment sur un design passe-partout mais malgré tout reconnaissable par le bord plat des oreillettes. Pas de grandes nouveautés donc, puisque celui-ci reprend la base de l'Arctis 9X que nous avions eu l'occasion de tester en 2019. Avec ses 376 grammes, le casque passe quasiment inaperçu sur la tête et on franchit un nouveau cap sur le confort. Quel plaisir de ne pas avoir cette sensation de serre tête sur le sommet du crane. Le casque permet d'être réglé pour s'adapter à toutes les tailles de crane et il se paye le luxe de ne pas tenir trop chaud même lors des chaudes journées d'été. Par contre on a quand même un doute sur la possibilité d'utiliser ce casque chez les enfants car il y n'y pas réellement de réglage en hauteur car il s'agit d'un système d'arceau fixe et non réglable comme très souvent sur ce type de produit.

Un très bon confort

SteelSeries propose non pas un simili-cuir mais un tissu sur une mousse aérée permettant d'évacuer la chaleur beaucoup plus facilement. Par contre ce n'est pas un casque qui va venir réduire le son ambiant. Un bon point pour la sécurité pour une utilisation extérieure mais qui risque d'en décevoir plus d'un lorsque le bruit ambiant est un peu trop intense.

Pour sa connectique, l'Arctis 9 Wireless est donc un casque sans-fil couplé avec un dongle USB. Celui-ci peut se brancher sur n'importe quel PC ou Macs. Mais on peut aussi le connecter classiquement à une PlayStation 4 en USB ou sur Switch avec les ports USB du dock. Comme souvent sur console, le casque ne donne pas la possibilité de profiter du logiciel du constructeur permettant de régler à la volée les caractéristiques sonores du casque.

Double sources

Notons que le produit offre une fonction bluetooth simultané à savoir la possibilité d'utiliser 2 sources audios différentes comme un smartphone compatible bluetooth et une connexion classique sur votre console/PC. Se faisant la batterie est réduite de moitié passant de 20 à 10 heures.

Coté son on est sur quelque chose de très honnête en sortie de boite mais on vous conseille toutefois de passer faire un tour dans le logiciel du constructeur pour améliorer notamment les graves et les bas médiums. De manière globale le son est clair mais il manque un peu de tonus surtout quand la source audio n'est pas forcément de bonne qualité. Dans l'ensemble la qualité correcte à l'égard du prix du casque (200 euros quand même).

Micro de qualité

C'est à peu près la même histoire pour ce qui est du micro. S'il est agréable à utiliser, la qualité du son qu'il transmet est aussi de très bonne facture. La voix est limpide, dépourvue de bruits métalliques ce qui est plutôt pas mal pour un micro-intégré. Il faut sans doute adresser un grand merci à la technologie ClearCast qui réduit considérablement les bruits parasites que peuvent entendre vos interlocuteurs.

Le micro Bi-Directionnel qui est rétractable dans le casque Bi-Directionnel permet d'avoir une voix limpide et la technologie ClearCast permet de réduire au maximum les bruits parasites comme un ventirad de PC par exemple ou un ventilateur sur pied durant une (trop) chaude journée de septembre. Le timbre de voix est respecté mais on entend encore trop fréquemment certains bruits de respiration.

x x x x x EN RÉSUMÉ UN CASQUE HONNÊTE POUR SON PRIX Ce nouveau modèle n'est pas une énorme évolution par rapport au haut de gamme actuel du constructeur mais ça reste une proposition honnête pour les 199 euros qui sont demandés. On aurait évidemment pu espérer un meilleur rendu sonore d'origine mais dans l'ensemble c'est bon rapport qualité-prix. Par contre si vous avez déca un Arctis 9X, peu de chance que ce nouveau casque puisse vraiment vous séduire.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Un micro de qualité

Un design sobre et élégant

Une qualité sonore intéressante après quelques réglages

Un casque très confortable Un son d'origine qui n'est pas forcément des meilleurs

Pas de prise jack classique