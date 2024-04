Anciennement Funimation, Crunchyroll est devenu en quelques années la plateforme leader en matière de diffusion d'anime, au point d'avaler la concurrence. On se rappelle comment le français Wakanim a tiré sa révérence, absorbé par le géant américain.

Crunchyroll propose aujourd'hui le plus grand catalogue pour tout ce qui est adaptation de manga et animation japonaise. La plateforme se fait même le luxe proposer quelques jeux, à l'instar de Netflix. Mais, contrairement à ADN qui en a fait sa marque de fabrique pour s'en servir comme tremplin, la plateforme orange met moins en avant ses titres cultes... cela dit, c'est peut-être en train de changer, preuve en est cette nouvelle entrée !

Crunchyroll s'offre un anime culte pour les plus nostalgiques

Les années fleuraient bon la SF, les robots et les menaces extraterrestres, que ce soit chez nous ou au Japon. Or, le pays du soleil levant était particulièrement prolixe en œuvres servant ce cocktail si emblématique d'une époque. Ainsi, après Mazinger Z, Albator ou encore Goldorak, la France a découvert Robotech.

Ce titre ne rappellera pas forcément d'excellent souvenir aux plus fervents fans. De fait, il était une sorte de gloubi-boulga adaptant maladroitement trois œuvres : Macross, Southern Cross et Genesis Climber Mospeada. Mais, aujourd'hui, Crunchyroll accueille dans son catalogue français la dernière série en VOSTFR.

Mospeada, ça raconte quoi ?

Genesis Climber Mospeada est une série d'animation en 25 épisodes de science-fiction. Elle nous transporte en 2083. Depuis trente ans, l'espèce humaine réside sur Mars, contrainte à l'exile depuis l'invasion d'une espèce extraterrestre, les Inbits. Mais l'humanité n'a pas dit son dernier mot, luttant pour reprendre ses droits sur la planète bleue. Or, pendant un raid, un soldat du nom de Stick Bernard échoue sur Terre, s'offrant ainsi l'occasion de lutter directement depuis le continent nord-américain.

Cet anime mêle combats de vaisseaux, des mecha et des enjeux intergalactiques comme on les aime. Porté par la bande-son de Joe Hisaishi, qui signe parmi les plus belles compositions des films Ghibli, et certains chara design de Yoshitaka Amano, qui a contribué au premier Final Fantasy, c'est un incontournable.

Retrouvez dès maintenant l'intégral de Mospeada directement sur Crunchyroll. Prolongez également la découverte de cet univers avec Robotech, également disponible sur la plateforme.