Tony Hawk's Pro Skater 1+2 : Jack Black jouable dans un rôle iconique ?

C'est bien connu : vous pouvez essayer de planquer toutes les informations que vous voulez dnas une simple démo, il y aura toujours quelqu'un pour fouiner et trouver quelques chose. En l'occurrence, la présence d'un comédien et chanteur dans la compilation restaurée des premières aventures d'Antoine Faucon.

Disponible officiellement depuis le vendredi 14 août, la démo Warehouse de Tony Hawk's Pro Skater 1+2, dont nous vous avions parlé un peu avance, a révélé un secret intéressant. On aurait pu s'en douter après le partage de quelques extraits de gameplay sur sa chaîne YouTube et l'amour qu'il porte au jeu vidéo de manière générale : un datamining de la version d'essai a révélé la présence de Jack Black dans le jeu.

Un utilisateur de reddit a posté l'image qui confirme ceci. Et comme vous pouvez le voir dans notre galerie d'images ci-dessous, le sieur Black y est affublé d'un accoutrement de policier américain, une planche à roulettes à la main.

L'explication : il est fort probable que l'acteur américain incarne dans Tony Hawk's Pro Skater 1+2 un certain Officer Dick. Pour ceux qui ne le connaissent pas ou l'auraient oublié, l'Officer Dick est un personnage jouable secret depuis le tout premier épisode, qui est également apparu dans d'autres jeux Activision, dont True Crime : Streets of LA.

Nul doute que flic bedonnant et un peu négligé aura droit à une personnalité bien agaçante et des tricks personnels sublimés par l'exubérance de Jack Black, qui a fait merveille dans Brütal Legend et risque de nous amuser aussi dans Psychonauts 2 . Ne reste plus qu'à confirmer, on l'imagine avec une vidéo bien barrée. Mais est-ce que Tenacious D va s'incruster dans la bande originale ? Mystère...

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 sera disponible le 4 septembre prochain sur PS4, Xbox One et PC.

