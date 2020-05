Tony Hawk's Pro Skater 1+ 2 : Un peu de gameplay avec Jack Black et... Tony Hawk

Ce mardi 12 mai, il fallait être aux côtés de Geoff Keighley pour découvrir le premier trailer de Tony Hawk's Pro Skater 1+2. Et pour du jeu, il fallait se tourner vers le chanteur et comédien Jack Black, sur sa chaîne YouTube.

Car oui, vous l'avez peut-être oublié, mais sous l'impulsion d'un fiston ultra-connecté, l'interprète de la meilleure chanson du monde a viré Youtuber. Et son talent pour mettre en avant des jeux vidéo a été sollicité pour Tony Hawk's Pro Skater 1+2.

La vidéo de près de douze minutes ci-dessus n'est pas spécialement centrée sur ce double remaster qui a réveillé le slacker qui sommeillait en moi. Mais après quelques aventures au skate park, un peu de musique, sans oublier quelques rencontres avec des légendes du skateboard et entre vannes et gadins, Antoine Faucon va effectivement faire une petite démonstration manette Xbox One en mains dans le stage Warehouse.

Un peu de gameplay, donc, pour se faire du mal en attendant la démo réservée aux précommandes et Tony Hawk's Pro Skater 1+2, attendu pour le 4 septembre prochain sur PS4, Xbox One et PC.