Tony Hawk's Pro Skater 1+2 dévoile sa tracklist complète, les meilleurs morceaux de retour

Cet été aura beau être distancié, l'éditeur Activision espère bien nous faire revivre nos souvenirs de jeunesse, ceux passés au skate park à refaire le monde sur fond de skate punk en buvant beaucoup trop de sodas. Mais pour profiter à fond du retour en bonne et due forme de la série Tony Hawk, encore faut-il espérer aligner une tracklist digne de ce nom...

Et sur cet épineux sujet, le brouillard était encore assez dense, puisque la seule chose dont nous étions certains, c'est que certains morceaux (dont l'iconique Bring The Noise d'Anthrax) ne seraient pas présents dans la tracklist de Tony Hawk's Pro Skater 1+2, sans plus de précision.

Heureusement, l'horizon se dégage un peu en cette belle journée que l'on pourrait passer à enchaîner tricks, grabs et ecchymoses, puisque la liste des groupes présents vient enfin d'être dévoilée par l'éditeur, et les réjouissances sont tout de même de mise... Il semble en effet que les plans aient entre temps changé, puisque qu'Anthrax ou Suicidal Tendancies seront finalement de la partie ! De vieux briscards feront donc leur grand retour, et pas des moindres, puisque vos têtes pourront à nouveau bouger sur :

Anthrax (Bring the Noise)

(Bring the Noise) Bad Religion (You)

(You) Consumed (Heavy Metal Winner)

(Heavy Metal Winner) Dead Kennedys (Police Truck)

(Police Truck) Dub Pistols (Cyclone)

(Cyclone) Even Rude (Vivified)

(Vivified) Fu Manchu (Evil Eye)

(Evil Eye) Goldfinger (Superman)

(Superman) Lagwagon (May 16)

(May 16) Millencolin (No Cigar)

(No Cigar) Naughty by Nature (Pin the Tail on the Donkey)

(Pin the Tail on the Donkey) Papa Roach (Blood Brothers)

(Blood Brothers) Powerman 5000 (When Worlds Collide)

(When Worlds Collide) Primus (Jerry Was A Race Car Driver)

(Jerry Was A Race Car Driver) Rage Against the Machine (Guerilla Radio)

(Guerilla Radio) Speedealer (Nothing To Me)

(Nothing To Me) Styles of Beyond (Subculture)

(Subculture) Suicidal Tendencies (Cyco Vision)

(Cyco Vision) Suicide Machines (New Girl)

(New Girl) Swingin' Utters (Five Lessons Learned)

(Five Lessons Learned) The Ernies (Here and Now)

(Here and Now) The Vandals (Euro-Barge)

Mais ce n'est pas tout, puisque de "nouveaux" artistes viendront ancrer ce remaster dans son époque, bien que ces inédits ne soient pas forcément des plus récents. Qu'importe, l'esprit de la série semble toutefois respecté :

A Tribe Called Quest

A. Swayze & the Ghosts

Alex Lahey

All Talk

American Nightmare

Backchat

Baker Boy

Billy Talent

Black Prez ft. Kid Something

CHAII

Charlie Brown Jr.

Cherry Kola

Chick Norris

Craig Craig ft. Icy Black

Crush Effect ft. KARRA

Destroy Boys

DZ Deathrays

FIDLAR

JunkBunny

Less Than Jake

Machine Gun Kelly

Merkules

MxPx

Pkew Pkew Pkew

Reel Big Fish

Rough Francis

Screaming Females

Skepta

Spilt Milk

Strung Out

Sublime

The Ataris

Super Best Frens Club

Token

Tyrone Briggs

Viagra Boys

Zebrahead

Vous pouvez ainsi découvrir la liste finale des morceaux ajoutés par Vicarious Visions dans la vidéo du jour, ô combien musicale. Et pour se quitter dans la même veine, plusieurs artistes nous interprètent leur morceau dans une session live, à l'instar de Rough Francis avec Deathwire, CHAII avec South, Merkules avec Bass, et enfin Machine Gun Kelly avec Blood Valentine.

Quoi qu'il arrive, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 vient jouer la carte de la nostalgie compilatoire dès le 4 septembre 2020, sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Êtes-vous satisfaits de la liste d'artistes dévoilée par Activision ? Quel morceau auriez-vous aimé retrouver ? Le rock est-il mort ? Faites-nous part de vos avis keupons dans les commentaires ci-dessous.