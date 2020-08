Capcom va-t-il augmenter le prix de ses jeux sur Next-Gen ? L'entreprise botte en touche

Il fait et défait les empires, peut se targuer de proposer au moins autant de périphrases à son sujet que le sexe, et occupe accessoirement l'esprit des joueurs pressés de changer de génération sans vendre leur second rein. Il n'y a pas de doute : l'argent continue de faire tourner le monde, et de piquer la curiosité des investisseurs et autres actionnaires.

En l'occurrence, ce sont ceux de Capcom qui sont récemment montrés au créneau, pour savoir si l'éditeur d'Osaka comptait lui aussi augmenter le prix de vente de ses jeux avec l'arrivée de nouvelles générations de consoles, celles qui n'en finissent pas de garder pour elles leur date de sortie.

Vous n'êtes évidemment pas sans savoir que les grands de ce monde dévoilent peu à peu leur stratégie commerciale pour la mise en rayon physique ou virtuelle des jeux destinés à tourner sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Si Ubisoft a "dans un premier temps" écarté toute hausse du prix facial, Take-Two n'a pas fait mystère de son envie de vendre ses titres à 80 dollars, et 75 euros chez nous.

Capcom, qui a pour le moment levé le voile sur Resident Evil Village (© Les Musclés, comme chacun sait) et le lointain Pragmata, aurait plutôt tendance à jouer... la montre :

Nous n'avons pas encore décidé de notre positionnement concernant le prix des jeux Next-Gen. Nous nous prononcerons après avoir analysé nos forces et nos faiblesses, tout en observant les tendances de l'industrie.

Vous l'aurez compris, lecteurs de l'entre-ligne que vous êtes : si suffisamment de joueurs valident cette augmentation, Capcom ne se gênera pas pour emboîter le pas. Il faut dire qu'avec les ventes toutes relatives de Resident Evil 3 (2,7 millions, contre 4,2 millions pour Resident Evil 2), peut-être que l'entreprise y réfléchira à deux fois avant de nous reproposer du neuf avec du vieux.

