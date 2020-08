Capcom toujours dans une bonne dynamique financière, nouveaux chiffres pour ses licences

Les résultats financiers de Capcom pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2020 viennent d'être dévoilés. Et comme à chaque fois depuis quelques temps, la société japonaise, dont le Monster Hunter World ne connaît pas la crise, peut avoir le sourire.

La hausse par rapport à la même période un an auparavant est substantielle. Avec un chiffre d'affaires qui passe d'environ 144 millions d'euros à environ 190 millions d'euros et un bénéfice net qui passe d'environ 43 millions d'euros à plus de 62 millions d'euros, les performances du premier trimestre de l'exercice 2020-2021, très orienté dématérialisé à cause de la crise du COVID-19, se montrent exceptionnelles pour Capcom.

Et à quoi doit-on ce début d'année fiscal quasi idéal ? Bien entendu, à la bonne santé d'un Monster Hunter World qui s'est désormais écoulé à plus de 16 millions d'exemplaires - avec 5,8 pour l'extension Iceborne. Mais la saga de chasse épique, maintenant à 64 millions d'unités, n'est pas la seule raison. Le dernier rejeton remaké de Resident Evil, série qui a dépassé les 100 millions d'unités vendues depuis ses débuts au 30 juin, a lui aussi réalisé un bon démarrage. Resident Evil 3 a trouvé 2,7 millions d'acquéreurs depuis le 3 avril dernier. Sur ses trois premiers mois, il fait malgré tout moins bien que Resident Evil 2 (plus de 4 millions) et Resident Evil 7 (plus de 3,5 millions).

Côté licences, justement, Capcom, qui rappelle l'arrivée de la série Dragon's Dogma sur Netflix, fait une petite mise au point : Street Fighter en est désormais à 45 millions, Mega Man à 36 millions, Devil May Cry à 22 millions et Dead Rising à 14 millions. Des chiffres qui font rêver et nous laissent penser que la prochaine saison de Street Fighter V et la commercialisation de Resident Evil Village en 2021, devraient permettre d'envisager l'année fiscale en cours paisiblement du côté d'Osaka.

