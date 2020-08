PS5-Xbox Series X : Take-Two (2K, Rockstar) justifie l'augmentation du prix des jeux

Take-Two Interactive a été, via sa filiale 2K, le premier éditeur à annoncer son intention d'augmenter le prix de vente des jeux sur PS5 et Xbox Series X. Si certains éditeurs, comme Ubisoft ont décide de ne pas suivre le mouvement, dans un premier temps, d'autres envisageraient de lui emboîter le pas. En attendant, l'éditeur américain essaie de justifier son choix.

Le site GamesIndustry.biz a récemment eu l'opportunité de s'entretenir avec Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two Interactive. Au cours de cette interview, le grand patron de l'éditeur américain a tenté d'expliquer la décision de sa société d'augmenter le prix de vente de ses jeux sur PS5 et Xbox Series X :

Il n'y a pas eu d'augmentation de prix pour les jeux de premier plan depuis très longtemps. Et ce, malgré le fait que la création de ces titres coûte désormais bien plus cher. Et nous pensons qu'avec le rapport qualité-prix de l'offre que nous proposons, et le type d'expérience que vous ne pouvez vraiment avoir que sur ces consoles next-generation, ce prix est justifié. Mais c'est facile de dire ça quand vous proposez des produits d'une qualité extraordinaire et c'est ce que nous nous targuons de faire. [...]



La tarification doit être le reflet de la qualité de l'expérience et nous cherchons à procurer les meilleures expériences de l'industrie. Et selon nous, il est ici question d'un changement de prix extrêmement modeste étant donné que les prix n'ont pas changé depuis très longtemps. Au cours de la dernière conférence téléphonique d'annonce des résultats financiers de Take-Two Interactive, ce même Strauss Zelnick que les prix de ses jeux à paraître sur PS5 et Xbox Series X seront annoncés "au cas par cas." Il ajoute qu'ils pratiqueront cette augmentation de prix sur les titres "dont la qualité le permet mais surtout le nécessite" selon lui. À noter que Strauss Zelnick n'évoque cependant pas les microtransactions pour le moins omniprésentes dans les NBA 2K ces dernières années alors que ces dernières représentent une source de revenue non-négligeable en plus du prix de vente du jeu.

Pour rappel, l'édition standard de NBA 2K21 sera vendue dix dollars plus cher sur PS5 et Xbox Series X que sur PS4 et Xbox One en Amérique du Nord et cinq euros plus cher en Europe.

Que vous inspirent ces déclarations de Strauss Zelnick ? Pensez-vous que l'augmentation du prix de vente des jeux se justifie d'une manière générale ? Ou estimez-vous qu'elle est plus compréhensive sur certains jeux que sur d'autres ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.