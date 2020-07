PS5-Xbox Series X : Ubisoft n'augmentera pas le prix de ses jeux dans un premier temps

Le sujet de l'augmentation du prix des jeux avec l'arrivée des jeux PS5 et Xbox Series X fait beaucoup parler ces derniers temps. 2K a d'ores et déjà annoncé une hausse du tarif en Amérique du Nord et en Europe, et d'autres acteurs de l'industrie y songeraient eux aussi. Du côté de chez Ubisoft, la chose n'est pas exclue, mais elle n'arrivera pas tout de suite.

Ubisoft a communiqué hier soir ses derniers résultats financiers et pris part à la traditionnelle session de questions-réponses avec les investisseurs. Au cours de cette dernière, Yves Guillemot a été interrogé au sujet du prix de vente des jeux PS5 et Xbox Series X. Le PDG de l'éditeur français a alors confirmé que leurs jeux à paraître sur les consoles next-gen ne changera pas dans un premier temps (propos relayés sur Twitter par le journaliste américain Stephen Totilo) :

En ce qui concerne le prix de 60 dollars (prix de vente actuel des jeux neufs aux États-Unis, ndlr), nous nous concentrons vraiment sur les sorties de Noël et avons décidé que ces jeux sortiront à 60 dollars.

Ubisoft n'a donc pas statué de manière définitive au sujet de la somme qu'il demandera pour ses titres à paraître sur PS5 et Xbox Series X. Sachant que ses gros titres de la fin d'année (et du début d'année prochaine comme Far Cry 6) sortiront à la fois sur PS5-Xbox Series X mais aussi sur PS4-Xbox 360, il est possible d'imaginer que l'éditeur français attend que ses productions ne sortent que sur les consoles de nouvelle génération avant d'augmenter leur prix de vente.

Il est également possible de se demander si Ubisoft, dont l'image est actuellement entachée à cause de nombreuses histoires de harcèlement et autres comportements toxiques, n'a pas choisi de maintenir temporairement le prix de vente de ses jeux à leur niveau actuel pour ne pas ajouter un bad buzz supplémentaire aux problèmes qu'il doit gérer en ce moment. Bien évidemment, il ne s'agit là que d'hypothèses.

Pensez-vous qu'Ubisoft emboîtera le pas de 2K et augmentera le prix de vente de ses jeux next-gen l'année prochaine ? Ou pensez-vous qu'il maintiendra le status quo ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.