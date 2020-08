La Xbox Series X précise son lancement... sans Halo Infinite, reporté à l'an prochain

Stupeur et tremblements pour le planning de la prochaine console de Microsoft. Ce mardi 11 août, la firme de Redmond s'est exprimée en deux temps au sujet de la Xbox Series X, dont la sortie se fera sans son principal pilier.

On pouvait s'y attendre après une démonstration jugée peu convaincante lors du récent Xbox Games Showcase et l'annonce très rapide d'un renfort pour faire progresser son développement : Halo Infinite est finalement repoussé à 2021, comme l'a expliqué Chris Lee, à la tête de 343 Industries.

Aujourd'hui, j'aimerais partager une information importante avec la communauté au sujet du développement de Halo Infinite. Nous avons pris la difficile décision de reporter sa sortie à 2021 pour s'assurer que l'équipe dispose du temps nécessaire pour proposer l'expérience Halo en accord avec notre vision.



Cette décision découle de multiples raisons qui ont rendu le développement compliqué, à commencer par l'impact du COVID-19 cette année. Je tiens à saluer le travail acharné de 343 Industries, qui demeure déterminée à créer un jeu formidable et à trouver comme relever les défis de ce développement. Cependant, il n'est pas tenable pour le bien-être de notre équipe ou le succès du jeu de le sortir cet hiver.



Nous savons que nous allons en décevoir beaucoup parmi vous, et nous partageons ce sentiment. La passion et le soutien dont la communauté a fait preuve au fil des ans sont incroyable et nous inspirent. Rien ne nous aurait plus plaisir que de jouer à notre jeu avec la communauté en fin d'année. Le temps supplémentaire nous servira à terminer le travail critique indispensable pour vous offrir le jeu Halo le plus ambitieux jamais créé au niveau de qualité attendu par nos fans.



Merci de votre soutien et votre compréhension.

Les retours sur la présentation de Halo Infinite, dont la réalisation ne semblait pas vraiment digne d'une console décrite comme la plus puissante jamais conçue, ont manifestement été entendus. On imagine maintenant que les équipes vont devoir mettre les bouchées double pour que celui qui devait être la tête de gondole du "meilleur line-up de lancement de l'histoire de Xbox puisse apparaître tel que les amoureux de la licence le désirent. Quitte à dénaturer améliorer le rendu de la Brute devenue mascotte malgré elle.

Tout cela n'empêche pas Microsoft de rappeler qu'en attendant le retour de Master Chief, ce sont des centaines de titres qui seront potentiellement jouables sur la machine, dont les caractéristiques permettront toutes les folies en matière d'affichage et de frame rate. Et d'ajouter que le lancement de la Xbox Series X est calé pour novembre 2020.

Bien que l'on puisse toujours se fier au célèbre adage de Shigeru Miyamoto, qui veut qu'un jeu retardé puisse être bon là où un mauvais jeu sorti le reste, et qu'il est sûr que la Xbox Series X ne manquera pas de carburant à sa sortie, ne serait-ce que grâce aux jeux tiers, à la rétrocompatibilité ou encore à l'offre du Game Pass, on imagine que ceux qui comptaient se tourner vers elle pour sa puissance et envisageaient un achat Day One risquent de mettre le frein et patienter, eux aussi. Phil Spencer et ses ouailles auront-ils une carte secrète à sortir de leur manche avant le lancement ? On surveillera les prochains temps de communication, dont un qui pourrait intervenir ce mois-ci.